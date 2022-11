Polizei Eschwege

2500 Euro aus Fahrzeug von Bäckereifiliale geklaut

Am Sonntagabend machten Unbekannte schnelle Beute und klauten ca. 2.500 Euro aus einem weißen Fiat Kleinbus der Backstop-Bäckerei-Filiale in Reichensachsen. Gegen 19.30 Uhr öffneten die Täter in einem unbeobachteten Moment die Beifahrertür des offenbar unverschlossenen Wagens, der auf einem Parkplatz in der Landstraße in Reichensachsen abgestellt war. Die Täter durchwühlten das Handschuhfach und nahmen das dort deponierte Geld an sich. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Großalmerode befuhr am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr die Landesstraße L 3239 von Kammerbach in Richtung Dudenrode. Seinen Angaben zufolge sei dann ein ihm entgegenkommender Pkw zu weit nach links geraten, wodurch es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Kollision im Bereich der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Dabei ging der Spiegel am Auto des 48-Jährigen zu Bruch, der Schaden beläuft sich hier auf 200 Euro.

Der Verursacher fuhr dann unvermittelt und ohne anzuhalten in Richtung Kammerbach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Eschwege hat nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannter Täter springt aus Gebüsch und versucht Rentnerin auf Fahrrad die Handtasche zu klauen

(ots) – Am Samstagmittag 05.11.2022 ist eine 80-jährige Seniorin auf dem Fahrradweg entlang der Landesstraße L 3238 von Waldkappel in Richtung Bischhausen von einem Dieb überfallen worden, der unvermittelt aus einem Gebüsch sprang und aus dem Fahrradkorb vom Gepäckträger die Handtasche der Frau an sich nahm. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Waldkappel.

Die Seniorin habe dann gewendet und sei hinter dem flüchtenden Mann hergefahren und habe dabei mehrfach lautstark gerufen, woraufhin der Mann die Tasche schließlich weit von sich warf und weiterlief. Da die Frau sich dann um ihre Tasche kümmerte, konnte der Dieb unerkannt das Weite suchen.

Der flüchtige Täter soll laut Beschreibung der Rentnerin ca. 30-40 Jahre alt sein, ca. 170 cm groß sein und dunkles Haar (Zustand verschwitzt evtl. “gegelt”) haben. Der Mann war mit einem blau-grauen Jogginganzug mit markanten roten Streifen bekleidet.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannte versuchen in Kita einzubrechen

Zwischen Freitagabend 19.15 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr haben unbekannte Täter versucht, im Akazienweg in Eschwege in die dortige Kindertagesstätte einzubrechen. Auf der Rückseite des Gebäudes versuchten die Täter ein Fenster aufzuhebeln, was aber offenbar misslang, so dass sie letztlich nicht in das Gebäude eindrangen. Dennoch richteten die Täter Sachschaden an, der sich auf 1.500 Euro beläuft. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Beim Wenden geparkten Pkw beschädigt

Ein 43-Jähriger aus Preußisch Oldendorf (LK Minden-Lübbecke) befuhr heute Morgen um kurz nach 07.00 Uhr in Eschwege mit einem Sattelzug die Straße “Am Diebach” in Richtung Westring. Bei einem Wendevorgang beschädigte der 43-Jährigen dann einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei verursachte er an dem geparkten Auto einen Schaden von 1.500 Euro. Der Sattelauflieger wurde mit einem Schaden von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Lebensmittelmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege ist ein geparkter weißer BMW 330 i von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Der Unfall ereignete sich heute Morgen zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Parkrempler

Am Sonntagmittag kam es gegen 12.00 Uhr in der Mangelgasse auf dem Parkplatz “Werdchen” zu einem Parkrempler. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Felsberg hatte aus Unachtsamkeit das geparkte Auto einer 44-Jährigen aus Göttingen gestreift, als er den Parkplatz befahren hatte. Bei der Kollision entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Polizei Sontra

Bäume mit Hakenkreuzen besprüht

In der Gemarkung von Ringgau haben Unbekannte oberhalb eines Waldstücks von Röhrda auf zwei Bäume mit neon-pinker Farbe zwei Hakenkreuze aufgesprüht. Zudem wurden 200 Meter weiter auf abgelagertem Stammholz verunglimpfende Schriftzüge aufgebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagmittag 12.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Kennzeichen geklaut

Zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte von einem silbernen Citroen Jumpy die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-PB 200 geklaut. Das Auto stand in Datterode in der Leipziger Straße auf einem Parkplatz geparkt. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Auf der Kreisstraße K 39 zwischen Hasselbach und Küchen kollidierte am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Reh. Das Tier verendete noch am Unfallort, der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 4.000 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße L 3240 zwischen Hilgershausen und Kammerbach. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Berkatal erfasste auf besagter Strecke ein Reh, welches nach der Kollision in der angrenzenden Feldgemarkung verschwand. Am Auto des Mannes entstand dabei ein Schaden von 3.000 Euro.

