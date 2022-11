Zwei Brände im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am Wochenende 05.11.-06.11.2022, kam es in einem Hinterhof in der Adlerstraße an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu insgesamt zwei Bränden. Am Samstag 05.11.2022 war in dem Hof Sperrmüll in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 23.10 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurden die Fassade des angrenzenden Wohnhauses sowie zwei Fensterscheiben in Mitleidenschaft gezogen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Der zweite Brand ereignete sich dann am Sonntag 06.11.2022 gegen 20.50 Uhr. In diesem Fall stand eine im Hinterhof stehende Mülltonne in Flammen und wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden-Sonnenberg, Ingwerweg, 06.11.2022, 16.15 Uhr bis 18.30 Uhr.

(pl)Im Ingwerweg in Sonnenberg wurde am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Sie öffneten gewaltsam einen aufgefundenen Tresor und ergriffen mit dem darin befindlichen Bargeld und Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Stromaggregat und Laderampen gestohlen

Wiesbaden-Amöneburg, Deponiestraße, 06.11.2022, 18 Uhr bis 07.11.2022, 07.30 Uhr,

(pl) – Auf einem Betriebsgelände in der Deponiestraße in Amöneburg waren zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände, brachen einen dortigen Baucontainer auf und entwendeten ein Stromaggregat sowie mehrere Laderampen aus Aluminium.

Für den Abtransport des Diebesguts muss ein entsprechendes Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Tel: 0611/345-0 entgegen.

Einbrecher erwischt

Wiesbaden, George-Marshall-Straße, 07.11.2022, 04.45 Uhr.

(pl) – In einem Mehrfamilienhaus in der George-Marshall-Straße wurden am frühen Montagmorgen zwei Einbrecher bei einem versuchten Wohnungseinbruch erwischt. Das Duo hatte sich gegen 04.45 Uhr an der Eingangstür der betroffenen Wohnung zu schaffen gemacht.

Hierbei wurden die beiden jedoch vom bellenden Hund und Mieter überrascht, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die gescheiterten Einbrecher sollen dunkle Kleidung mit aufgezogenen Kapuzen getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Farbschmierereien

Wiesbaden, Georg-August-Zinn-Straße, Festgestellt: 06.11.2022, 12.15 Uhr.

(pl)Am Sonntagmittag wurden im Umfeld eines Amtsgebäudes in der Georg-August-Zinn-Straße Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte beschmierten diverse an der Außenfassade angebrachte Gegenstände mit roter Farbe und beschädigten darüber hinaus eine Fensterscheibe des Gebäudes.

Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Maßnahmen zur Schulwegsicherung

Wiesbaden (ots)-(pl) – Vor etwa 2 Monaten hat das neue Schuljahr begonnen. Für die Erstklässler fing hiermit ein neuer Lebensabschnitt an. Mit dem Weg zur Schule werden die jungen Schüler nun auch mit den Gefahren im Straßenverkehr konfrontiert. Lernen damit umzugehen, gehört für die Kinder wie Deutsch und Mathe mit dazu und ist wichtig, damit sie zu sicheren und selbstbewussten Verkehrsteilnehmern werden.

Für alle Autofahrer bedeutet der Schulbeginn wieder “Runter vom Gas”. Kinder brauchen im Straßenverkehr unsere besondere Aufmerksamkeit. Die kleinen Abc-Schützen sind noch weit davon entfernt, den Verkehr richtig wahrzunehmen und vorausschauend zu handeln. Schulanfänger sind eben auch Verkehrsanfänger.

Die Polizei richtet daher seit Beginn des neuen Schuljahres ein besonderes Augenmerk auf die Schulwege und die Umgebung von Grundschulen. Insbesondere die Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen standen und stehen dabei im Mittelpunkt.

Neben den Kontrollen wurden darüber hinaus unter anderem auch Plakate mit der Aufschrift “Runter vom Gas” angebracht, um Autofahrer dahingehend zu sensibilisieren, verstärkt auf die besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer zu achten und ihre Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren.

Die regelmäßigen Bemühungen zur Reduzierung der Unfallgefahren für Kinder haben ihren guten Grund. Denn grundsätzlich gilt: Jeder Unfall, an dem ein Kind beteiligt ist, ist einer zu viel!

Rheingau-Taunus

Einbrecher scheitern in Idstein

Idstein, Karlsbader Straße, 04.11.2022, 18:30 Uhr bis 05.11.2022, 10:30 Uhr.

(mas) Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Idstein einzubrechen. Die noch unbekannten Täter begaben sich zu der Terrassentür des Anwesens und versuchten den heruntergelassen Rollladen hinauf zu schieben.

Dies misslang den Tätern und sie brachen die Tat ab. Bei der anschließenden Flucht blieben die Täter unerkannt. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Einbruch in Taunusstein

Taunusstein, Rheingoldstraße, 05.11.2022, 07:45 Uhr bis 06.11.2022, 21:45 Uhr.

(mas) Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend begaben sich Einbrecher zu einem Wohnhaus in der Rheingoldstraße in Taunusstein und konnten dort Beute machen. Den unbekannten Tätern gelang es eine Tür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses aufzuhebeln und so in das Innere vorzudringen.

Nachdem die Unbekannten sämtliche Räume durchsuchten, konnten sie Beute in einer Höhe von mehreren 10.000 EUR machen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Aarbergen, Friedrich-Ebert-Straße, 05.11.2022, 08-08:30 Uhr.

(mas) Am Samstagmorgen verursachte ein LKW hohen Sachschaden in der Friedrich-Ebert-Straße in Aarbergen und flüchtete. Gegen 08:00 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Hirtengasse aus Richtung des Waldgebiets kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als er in die Fridrich-Ebert-Straße einbog, verursachte er hier Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 11.000 EUR an einer Gartenmauer und einem dort abgestellten PKW.

Im Anschluss flüchtete er ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem beigen Sattelzug, welcher eine schwarze Schrift über dem Führerhaus gehabt haben soll.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen