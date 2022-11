Brand eines Einfamilienhauses

Hauneck. Am Freitag (04.11.), gegen 12.30 Uhr, kam es zum Brand eines dreistöckigen Einfamilienhauses in der Straße “Zum Stieg”.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet zunächst das Dachgeschoss des Gebäudes in Vollbrand. Später griffen die Flammen auch auf das erste Stockwerk des Einfamilienhauses über. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte aber glücklicherweise ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern und den Brand schließlich, gegen 21.15 Uhr, löschen.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht.

An dem Haus entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrags. Auch das Dach des Hauses fiel durch die Brandschäden in sich zusammen.

Die Ursache, wie es zu dem Gebäudebrand kommen konnte, ist derzeit noch vollkommen unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Auffahrunfall

Fulda. Eine 78-jährige Beifahrerin aus Burghaun wurde bei einem Unfall am Sonntag (06.11.) leicht verletzt. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin, ein 82-jähriger Daimler-Fahrer und eine 38-jährige Seat-Fahrerin befuhren gegen 14.15 Uhr die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzten hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Vor einer dortigen, rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielten sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihre Fahrzeuge an.

Als die Ampel wieder grünes Licht zeigte, fuhr die 38-jährige Seat-Fahrerin vermutlich früher an, als die vor ihr stehenden Beteiligten und stieß dabei mit dem vor ihr stehenden Daimler zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen den Audi geschoben. Die im Daimler befindliche 78-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.500 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Mittwoch (02.11.), gegen 19 Uhr, bis Donnerstag (03.11.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Dabei stieß dieser gegen eine Deichsel eines ordnungsgemäß abgestellten Anhängers einer Firma aus Willich (LK Viersen). Das Stützrad sowie die Kupplung wurden dadurch erheblich verbogen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Abbiegeunfall

Lauterbach. Am Freitag (04.11.), gegen 12:40 Uhr, fuhr eine 64-jährige Ford-Fahrerin aus Lauterbach die Vogelsbergstraße (Bundesstraße 275) von Blitzenrod kommend in Richtung Lauterbach. Ein 47-jähriger Busfahrer aus Neuhof wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zeitgleich von der Straße “An der Wascherde” nach links auf die Bundesstraße einbiegen.

Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Fordfahrerin zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw zunächst leicht nach links gedreht, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Die Autofahrerin wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-T 289 eines roten Dacia Logan entwendeten Unbekannte am Sonntag (06.11.). Zur Tatzeit, zwischen 14.30 Uhr und 23.15 Uhr, war das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Liederbacher Straße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

