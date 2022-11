Einbrüche in Osthessen und Tipps der Polizei

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. Ein Unbekannter brach am Freitagmorgen (04.11.), gegen 10 Uhr, in der Jakob-Kaiser-Straße in ein Wohnhaus ein. Der Täter drang über eine Balkontür in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume. Als sich ein Bewohner bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher in Richtung Fußweg / B 27. Er kann vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, helle kurze Haare, rundliches Gesicht, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose, führte eine dunkle Tasche mit sich. Der Täter stahl eine Geldbörse mit Bargeld und hinterließ 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Nacht auf Freitag (04.11.) brachen Unbekannte in der Petersberger Straße in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Schützenhaus" in ein Firmengebäude ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau gestohlen wurde und die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Einbruch in Wohnhäuser

Burghaun. In der Josef-Schuchardt-Straße im Ortsteil Steinbach brachen Unbekannte am Freitagabend (04.11.) in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter hebelten jeweils auf der straßenabgewandten Seite eine Tür auf und stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Lagerhalle

Kalbach. In der Straße "Am Hang" brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (05.11.) in eine Lagerhalle ein. Die Täter stahlen hochwertige Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 50 Euro Sachschaden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Am Samstagnachmittag (05.11.), zwischen 15.40 Uhr und 20.40 Uhr, brachen Unbekannte in der Bilgrimstraße im Stadtteil Pilgerzell in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Neuhof. In der Schützenstraße brachen Unbekannte am Samstagabend (05.11.), zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr, in ein Wohnhaus ein. Die Täter durchsuchten mehrere Wohnräume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Im Bereich der Beethovenstraße brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (06.11.) in drei Einfamilienhäuser ein. Die Täter drangen über Fenster in die Wohnräume ein und stahlen Schmuck noch unbekannten Werts.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (05.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Brückenrain" im Ortsteil Löschenrod ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen Goldschmuck unbekannten Werts.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Fulda. Ein Wohnhaus in der Straße "In der Hasenecke" wurde zwischen dem 23. Oktober und dem 6. November zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten erfolglos zwei bodentiefe Fenstertüren aufzuhebeln und verursachten dabei 5.000 Euro Sachschaden.

Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen am Sonntag (06.11.), zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr, in drei Einfamilienhäuser in der Willi-Schober-Straße, der Heinrich-Möller-Straße und der Mutter-Teresa-Straße ein und stahlen Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In allen drei Fällen gelangten die Täter über Terrassentüren in die Gebäude. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nacht zu Montag (07.11.), gegen 3.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen eine Geldbörse.

Einbruch in Firma

Friedewald. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (04.11.) in eine Firma in der Straße "Im Gewerbegebiet" ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Mess- und Regelinstrumente im Wert von insgesamt circa 20.000 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch und Diebstahl

Bad Hersfeld. In eine öffentliche Einrichtung in der Heinrich-Börner-Straße brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (05.11.) und Sonntagmorgen (06.11.) ein. Die Täter zerstörten ein Fester und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend entwendeten die Täter einen weißen Ford Transit samt Schlüssel. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HEF-HT 22 hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt.

In Kirchengebäude eingebrochen

Bad Hersfeld. Zwischen Samstagvormittag (05.11.), gegen 11 Uhr und Sonntagvormittag (06.11.), etwa 9 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kirchengebäude in der Simon-Haune-Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 300 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Unbekannte brachen zwischen Montag (31.10.) und Sonntag (06.11.) in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Bäckerei

Schlitz. Eine Bäckerei in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Freitag (04.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Schiebetür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden sie vermutlich bei der Tatausführung gestört und ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Blumenladen

Schlitz. In einen Blumenladen in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (04.11.) ein. Durch Aufdrücken einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke. In ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße brachen Unbekannte ein, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Der Einbruch wurde am Sonntag (06.11.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 100 Euro.

Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz:

Die Zeitumstellung läutet nicht nur die Herbst- und Wintermonate ein, sondern ruft erfahrungsgemäß auch Einbrecher auf den Plan. Da Einbrüche oftmals nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich bringen, sondern auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einhergehen und mitunter für ein gemindertes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden sorgen, führt die Polizei Osthessen derzeit und in den kommenden Wochen wieder zielgerichtete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Neben den verschiedenen offenen und verdeckten polizeilichen Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen, setzt die osthessische Polizei weiterhin insbesondere auf qualifizierte Einbruchschutzberatung.

Sicherungstechnik schreckt Einbrecher ab. Sie bedeutet längere Arbeitszeit und damit ein größeres Entdeckungsrisiko. Einbrecher beenden bei gut gesicherten Fenstern und Türen ihren Einbruchsversuch häufig bereits nach wenigen Minuten.

Kostenfreie Einbruchsschutzberatung und individuelle Schwachstellenanalyse Fenster und Türen bei Abwesenheit immer verschließen und mit geeigneter Beleuchtung die Anwesenheit im Haus simulieren, lauten nur einige Tipps, die vor Einbruch schützen. Besonders wichtig ist es auf fremde Personen im Bereich des eigenen oder auf den Nachbargrundstücken zu achten und bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu informieren.

Die Einbruchsschutzberater des Polizeipräsidiums Osthessen kommen gerne für eine individuelle Schwachstellenanalyse direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere Verhaltenshinweise zum Einbruchsschutz sind zu finden unter www.polizei-beratung.de.