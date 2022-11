Offenbach (ots)-(aa) – Lucky wurde am Samstagmittag in der Mathildenstraße (Hausnummer 15) gestohlen. Der kleine weiße Malteser war gegen 12.15 Uhr vor dem dortigen Verbrauchermarkt von seinem Herrchen an einer Stange angebunden worden. Als der Mann vom Einkaufen zurückkam, war der Lucky (graues Geschirr und schwarze Leine) weg.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 20-30 Jahre alte und etwa 1,60 Meter große Frau den Hund an sich genommen und ist mit ihm in Richtung Park/Spielplatz davon gerannt. Die Diebin hatte eine korpulente Figur und ein Muttermal neben der Nase. Sie trug Bluejeans und ein grünes Kopftuch.

Die Beamten der Offenbacher Regionalen Ermittlungsgruppe bitten um weitere Hinweise zur Täterin und dem Verbleib von Lucky unter der Polizeireviernummer 069/8098-5100.