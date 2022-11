Kaiserslautern – Die städtische Forstabteilung und die protestantische Kita Betzenberg laden zum traditionellen Martinsumzug in den Wildpark ein.

Treffpunkte sind am Freitag, 11. November, um 16.30 Uhr am Jugendtreff Betzenberg (ehemalige Filiale der Stadtsparkasse) und um 17 Uhr am Parkplatz Kniebrech, gegenüber des Kneippvereins.

Gemeinsam geht es mit den bunten Laternen und Liedern durch den Wald zum Wildpark, wo die Martinsgeschichte gespielt wird und sich die Teilnehmer bei einem schönen Martinsfeuer mit heißen Getränken und einer kleinen Stärkung aufwärmen können. Für den Heimweg durch den Wald bitte Taschenlampen mitbringen.