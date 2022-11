Die Popularität von Powerpoint für die Erstellung von Präsentationen ist seit vielen Jahren ungebrochen. Und Microsoft entwickelt seine Produkte weiter. Eine interessante neue Funktion von Power Point ist die Möglichkeit einer Testprobe.

Eine Probe ist der Schlüssel zu einer guten Präsentation. Eine Probe kann als ideal angesehen werden, wenn Sie die Präsentation einer anderen Person vortragen. Microsoft hat jedoch beschlossen, dass künstliche Intelligenz für diese Rolle geeignet ist, und hat eine neue Funktion in den Presenter Coach Sprachlehrer eingeführt.

Es erkennt das Tempo, analysiert den Tonfall der Stimme und bietet in Echtzeit Vorschläge, um die Sprache emotionaler zu gestalten. Der Presenter Coach hilft auch bei der Grammatik: Er gibt Ratschläge, wie man Sätze besser konstruieren kann. Klicken Sie im Diashow-Bereich auf Rehearse with Coach (nur in der englischen Version von PowerPoint oder in der Web-Version).

Nach der Probe erhalten Sie einen Bericht, der Ihre Sprechgeschwindigkeit anzeigt – nützlich für diejenigen, die gerne zu schnell reden. Zurzeit versteht der Coach nur Englisch und ist nur verfügbar, wenn die Sprache der Office-Benutzeroberfläche Englisch ist. Sie können es aber auch in der kostenlosen Webversion ausprobieren

Hier können Sie einen vorgefertigten Präsentationstext eingeben, und der Dienst berechnet die ungefähre Sprechzeit. Es gibt drei Geschwindigkeiten – niedrig, mittel und schnell. Sie können auch das gewünschte Timing einstellen und den Text selbst anpassen.

PowerPoint gilt unter all den oben genannten Programmen als das beste und wird daher von der überwiegenden Mehrheit zur Erstellung von Präsentationen gewählt. Die einfache Schnittstelle, der große Funktionsumfang und die Zuverlässigkeit sind nicht die einzigen Vorteile des Microsoft-Produkts. Aber auch sie ist nicht perfekt. Eine Präsentation, die Sie mit viel Mühe und Liebe erstellt haben, lässt sich im entscheidenden Moment nicht öffnen, und in diesem Fall ist es zu spät, sich die Schuld dafür zu geben, dass Sie nicht vorher für Sicherheitskopien gesorgt haben.

Natürlich ist es nicht gut, wenn eine Datei nicht rechtzeitig geöffnet wird, aber der Entwickler hat dafür gesorgt, dass das plötzliche Problem fast schmerzlos und ohne Verluste behoben werden kann. Beschädigte Daten können im Prinzip wiederhergestellt werden. Und um zu verhindern, dass sich die Situation wiederholt, lohnt es sich, in Zukunft auf ein Upgrade zu achten. Zum Beispiel speichern viele Leute ihre Präsentationen immer noch im guten alten PPT-Format. Es ist an der Zeit, Dateien mit der Erweiterung PPTX zu speichern! Wenn ein solches Dokument beschädigt wird, ist es viel einfacher, es wiederherzustellen als eine PPT-Präsentation.

Wenn das Problem also bereits aufgetreten ist, ist es Zeit, die zu diesem Zweck bereitgestellten PowerPoint-Tools zur „Wiederbelebung“ anzuwenden. Mit einer neuen Version des Programms kann eine “sich falsch verhaltene“ Datei (wenn die Probleme nicht schwerwiegend sind) in wenigen Minuten „geheilt“ werden. Klicken Sie dazu doppelt darauf und warten Sie, bis das Programm geladen ist. Wenn ein „Reparieren“-Dialogfeld erscheint, nutzen Sie das großzügige Angebot des Programms. Speichern Sie das Dokument erneut und seien Sie mit dem Ergebnis zufrieden.

Wenn Sie nicht so viel Glück haben und das Dialogfeld nicht erscheint, müssen Sie einen anderen Weg gehen: PowerPoint – Datei – Öffnen, dann wählen Sie im sich öffnenden Menü „Öffnen und Wiederherstellen“.

Waren Sie wieder erfolglos? Dann verwenden Sie die Tipps des technischen Supports von Microsoft.

Eins davon ist, die Objekte in der beschädigten Datei zu kopieren und sie in die neue Datei zu übertragen. So geht’s: Klicken Sie in einer „sauberen“ Präsentation auf „Folie erstellen – Folien wiederverwenden“, dann in der rechten Spalte auf „Durchsuchen – Datei suchen“ und wählen Sie das Problemdokument aus. Wenn es nicht zu schlimm ist, sollten Sie in der Lage sein, das „kranke“ Objekt zu übertragen.

Hat nichts davon bei Ihnen funktioniert?

Fazit

