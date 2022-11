Betrunken am Langenberg einen Unfall verursacht

Kandel/Langenberg (ots) – Am 05.11.2022, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Kandel die K15 in Fahrtrichtung Langenberg. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus über die Einmündung, so dass er mit einem Hoftor auf der gegenüberliegenden Straßenseite kollidierte.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurden den Beamten schnell klar, was die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Geschwindigkeitskontrolle am Langenberg

Kandel/Langenberg (ots) – Am 05.11.2022 wurden durch Beamte der PI Wörth Geschwindigkeitskontrollen am Langenberg durchgeführt. In der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:40 Uhr, überschritten 15 Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 97 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h stellten an diesem Tag den Höchstwert dar.

Fahrzeug verkratzt

Germersheim (ots) – Am gestrigen Donnerstag 03.11.22 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:40 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Täterschaft die linke Seite eines auf dem Parkplatz “Tournuser Platz” in Germersheim abgestellten Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Schulweg- und Durchfahrtskontrollen

Lingenfeld (ots) – Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen an der Grundschule in Lingenfeld durch. Hierbei wurden an sieben Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Ein Kind war zudem nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbots “Am Hirschgraben” kam es zu drei Verstößen.