Kastenwagen sollte kurzgeschlossen werden

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Kanalstraße einen weißen Kastenwagen zu entwenden, scheiterten aber offensichtlich dabei. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass der Kastenwagen wohl kurzgeschlossen werden sollte, aus Frust über den Misserfolg dürften die Täter dann sämtliche Kabel durchtrennt haben.

Auch wurde das Fahrzeuginnere augenscheinlich durchwühlt. Durch die Beamten wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Kastenwagen war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Tatzeitraum dürfte sich auf den 04.11.2022 ab 17 Uhr bis 05.11.2022 gegen 10 Uhr belaufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

WhatsApp Betrug führ zu knapp 2.000 Euro Schaden

Frankenthal (ots) – Eine 77-jährige Frankenthalerin wurde am 03.11.2022 über WhatsApp Opfer eines Betrugs und verlor hierdurch 1.923 Euro. Wie die Geschädigte mitteilte, kontaktierte eine unbekannte Rufnummer sie über WhatsApp. Unter dem Vorwand einer neuen Rufnummer gab der Kontakt sich als die Tochter der Geschädigten aus.

Im weiteren Verlauf bat die vermeintliche Tochter die 77-Jährige um eine dringende Überweisung. Der Bitte kam die Geschädigte nach. Erst im Gespräch mit ihrer richtigen Tochter wurde der Geschädigten bewusst, dass sie wohl Opfer eines Betrugs wurde.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt rufen Sie an. Wir sind unter Tel: 110 oder 06233/3130 für Sie da.