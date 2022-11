Landau: Die Polizei-News

Durch Handy abgelenkt und Unfall verursacht

Landau (ots) – Am 05.11.2022 ereignete sich um kurz vor 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Queichheimer-Hauptstraße in Landau, wobei ein 24-jähriger Pedelec Fahrer auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auffuhr und sich hierbei verletzte.

Nach Zeugenaussagen hielt der Pedelec Fahrer vor dem Unfall sein Handy in der Hand und war vermutlich abgelenkt, sodass er das geparkte Fahrzeug übersah. Der Pedelec Fahrer musste mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Landau (ots) – Am 04.11.2022 kam es um ca. 22:30 Uhr in der Stadt Landau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Terrassentür eingeschlagen, sodass das Anwesen betreten werden konnte. Das Anwesen wurde durch die Täter durchwühlt.

Bezüglich des Diebesguts konnten durch die Bewohner noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Tel: 06341-287-0 oder per

E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegüberwachung

Landau (ots) – Am Donnerstag, 3.11. führten Landauer Polizisten anlässlich der Verkehrs-Sicherheits-Tage der Grundschule Süd eine Schulwegüberwachung in der Raimund-Huber-Straße durch. Es wurden Verkehrs erzieherische Gesprächen geführt sowie 3 Verstöße festgestellt und geahndet (Kindersicherung, Handynutzung und Kopfhörer).