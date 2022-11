Versuchter Einbruch in Reformhaus

Bad Bergzabern (ots) – Am späten Abend des 04.11.2022 bzw. in der Nacht zum 05.11.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in das Reformhaus Escher, in der Marktstraße 6, in 76887 Bad Bergzabern einzubrechen. Hierzu wurde vermutlich mit einem größeren massiven Gegenstand versucht, die Eingangstür aufzuhebeln.

Diese Versuche blieben jedoch ohne Erfolg, womit es dem Täter nicht gelang, sich Zutritt zum Ladeninneren zu verschaffen. An der Tür entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt “Lichttechnische Einrichtungen”

Bad Bergzabern (ots) – Am Abend des 05.11.2022 wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Funktionstüchtigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Bei insgesamt neun Kraftfahrzeugen wurde ein Mängelberichtverfahren aufgrund mangelhafter Beleuchtungseinrichtungen eingeleitet. Sehen und gesehen werden.

Auch im Straßenverkehr gilt dieses Motto insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Die Polizei bittet darum, die lichttechnischen Einrichtungen an allen im Verkehr genutzten Fahrzeugen zu überprüfen. Als sicherheitsrelevanter Faktor kann dies helfen, gefährliche Situationen, oder gar Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Offenbach/Queich (ots) – Am 04.11.2022 wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Offenbach einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte ein Fenster des Wohnhauses aufzuhebeln, um durch dieses in das Anwesen gelangen zu können. Durch das Hebeln an dem Fenster wurde die vorhandene Alarmanlage ausgelöst, was die Täterschaft zur Flucht brachte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

2x Einbruch in ein Einfamilienhaus

Offenbach/Queich (ots) – Am 04.11.2022 kam es in den Abendstunden, vermutlich zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter konnten auf den Balkon des Anwesens gelangen und dort eine Scheibe einwerfen, um in das Haus zu gelangen. Durch die Täter wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Ilbesheim (ots) – Am 04.11.2022 kam es im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter konnten vermutlich durch die Terrassentür, welche eingeschlagen wurde, das Anwesen betreten.

Das Wohnhaus wurde durchwühlt, jedoch wurde nach Angabe der Anwohner nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.