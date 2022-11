Schlägerei unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 61-jährigen Mann kam es am Samstag 05.11.2022zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem man zunächst seit Freitagabend gemeinsam dem Alkohol zusagte, eskalierte die Situation schließlich in einer Kneipe in Oppau. Mit Atemalkoholwerten von deutlich über 1 bzw. über 3 Promille standen beide Personen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Nachdem der 61-Jährige mit einer Glasflasche nach dem 32-Jährigen geworfen hatte, diesen glücklicherweise jedoch verfehlte, schlug dieser seinem Kontrahenten gegen den Kopf und setzte Tierabwehrspray ein.

Zur medizinischen Versorgung musste der 61-Jährige anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen beide beteiligten Personen eingeleitet.

Täterfestnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstagmittag 05.11.2022 wurde eine 39-jährige Frau in der Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte ihre Handtasche beim Einkaufen unbeobachtet an ihrem Kinderwagen zurückgelassen, als ihre Geldbörse daraus entwendet wurde. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte die Täterin durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Tatorts festgestellt werden.

Die 23-jährige Beschuldigte gab die Tat zu und führte die Einsatzkräfte zu einer Mülltonne, in der sie die Beute bereits entsorgt hatte. Die Geschädigte erhielt ihr Eigentum zurück. Gegen die 23-Jährige wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zum Thema Diebstahl rät die Polizei: