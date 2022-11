Kurz ausgestiegen und Motor angelassen – PKW gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mit laufendem Motor wurde ein Pkw entwendet. Ein bislang Unbekannter stahl am Samstagmorgen den Pkw mit offener Fahrertür, als der eigentliche Fahrer am Rand des Gewerbegebietes Kaiserslautern auf einem Waldweg anhielt, um sich zu erleichtern.

Kurze Zeit später konnte im Rahmen der Fahndung das gestohlene Fahrzeug im Bereich Blechhammer, an einer Böschung festgefahren, aufgefunden werden.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0631/369-2620 zu melden./pvd

Kaugummi-Automaten aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein jugendliches Duo wird beim Aufbrechen eine Kaugummiautomaten beobachtet. Wie ein Zeuge mitteilte, brachen am Samstagabend ein Jugendlicher in heller Jeans und schwarzer Jacke mit seiner weiblichen Begleiterin einen Automaten in der Pirmasenser Straße auf. Das Mädchen trug dabei weiße Schuhe und eine lange schwarze Jacke.

Das Paar könnte auch für zwei weitere Aufbrüche von Kaugummiautomaten in Frage kommen, welche am Freitagabend unweit in gleicher Weise begangen wurden. Wer Hinweise zu dem Täterpaar geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern, 0631-369-2250, melden./pvd

Trickdiebe erbeuten Geldbörse

Kaiserslautern (ots) – Eine 83-jährige Frau wurde am Freitag 04.11.2022 Opfer eines dreisten Diebstahls. Die Seniorin befand sich zum Einkaufen in einer Drogerie in der Kerststraße, als sie von 3 weiblichen Täterinnen umringt wurde. Die Frauen begleiteten die Dame über mehrere Minuten und verwickelten sie in ein Gespräch.

Als die 83-Jährige abgelenkt war, nahm eine der Frauen die Geldbörse der Seniorin aus der Handtasche. Diese befand sich im Einkaufswagen.

Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten diese an die Kriminalpolizei Telefon: 0631/3692620, weiterzugeben.|pvd

Kreis Kaiserslautern

Einbruchsdiebstahl aus Kirche – wer kann Hinweise geben?

Niedermohr (ots) – Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in Niedermohr. Unbekannte drangen zunächst durch ein Fenster in das Pfarrheim ein und entwendeten dort eine Geldkassette sowie einen Schlüssel der Kirchentür.

Anschließend begaben sich der oder die Täter in die Kirche und durchsuchten dort die Sakristei nach weiteren Wertgegenständen.

Die Polizei Landstuhl hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind im Laufe des Freitags oder in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen im Umfeld der Kirche aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter Tel: 06371/8050 entgegen. | pilan

Altkleidercontainer geht in Flammen auf

Steinwenden (ots) – Am Freitagmorgen wurde die Polizei Landstuhl wegen einem brennenden Altkleidercontainer in Steinwenden alarmiert. Das Feuer konnte durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Ramstein schnell gelöscht werden, so dass ein Umgreifen der Flammen auf die angrenzenden Spendencontainer verhindert werden konnte.

Die Polizei geht derzeit von einer absichtlichen Inbrandsetzung des Containers aus und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Landstuhl unter der Rufnummer 06371-8050 zu melden. | pilan