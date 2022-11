Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 03 Uhr kollidierten auf der A5 zwischen dem Rasthof Bruchsal und der Anschlussstelle Kronau zwei Pkw. Bei der Kollision kam einer der Fahrer ums Leben. Ein 18-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr den linken oder mittleren Fahrstreifen und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Toyota eines 24-jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Durch den Aufprall wurde der Toyota in die Leitplanke abgewiesen und überschlug sich. Der 24-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Der Hyundai-Fahrer überschlug sich ebenfalls, er wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste bis etwa 08.30 Uhr in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden, derzeit wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuge nach Unfallflucht mit verletztem Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnacht gegen 23.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Herrenstraße. Der 31-jährige, geschädigte Fußgänger war zu Fuß in der Herrenstraße von der Karlstraße kommend unterwegs. Kurz nach der Einmündung versuchte er die Straßenseite zu wechseln. Bevor er den gegenüber liegenden Gehweg erreicht hatte bog in gleicher Richtung ein dunkler Pkw ein.

Der Fahrer des Fahrzeugs versuchte zwar noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger aber dennoch auf der rechten Körperseite. Der Geschädigte kam hierbei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu.

Ohne sich weiter um den Fußgänger zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Erbprinzenstraße fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zum Fahrer gibt es keine Beschreibung. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Daimler-Benz handeln.

Das Kennzeichen wurde nicht abgelesen. Der Geschädigte konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 zu melden.

Geldautomat in Neureut gesprengt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich 3 Unbekannte Täter haben am Samstag 05.11.2022 gegen 02.40 Uhr einen Geldautomaten, in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße in Neureut gesprengt. Zeugen konnten noch beobachten, wie 2 Männer nach der Detonation in Richtung eines bereitgestellten Audi RS3 oder RS4, in dem offensichtlich ein weiterer Täter saß, mit dem abgelesenen Kennzeichen KK-ID 144 rannten und mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Bundesstraße 36 flüchteten.

Die alarmierte Polizei löste umgehend eine groß angelegte Fahndung aus. Eine nähere Beschreibung der Flüchtenden liegt derzeit nicht vor. Durch die Sprengung wurden Teile des Gebäudes beschädigt. Anwohner eines Seniorenheimes, welches sich oberhalb des gesprengten Geldautomaten befindet, mussten ihre Unterkünfte kurzzeitig verlassen. Es wurden keine Personen verletzt.

Durch die Explosion entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 120.000 Euro. Ob die Täter Bargeld entwenden konnten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sichern die Spuren am Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.