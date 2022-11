Auseinandersetzung in einem Lokal

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen 06.11.2022 gg. 04 Uhr, kam es in einem Lokal in der Lauerstraße aus noch unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Männern. Hierbei wurde ein 23-Jähriger mit Biergläsern beworfen, wodurch er am Kopf verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Angreifer aus dem Lokal entfernt.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

auffällig groß (ca. 2 m), trug einen dunklen Mantel und eine Mütze der Marke “Beani”.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221-18570, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Heidelberg (ots) – Am späten Freitagnachmittag befuhr eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin den Römerkreis in Heidelberg aus der Ringstraße kommend. Im Kreisverkehr kollidierte sie dann mit einer links neben ihr fahrenden 35-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die schwangere Beifahrerin der 21-Jährigen glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde dennoch zunächst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Über den genauen Unfallhergang machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.