Freilaufende Hunde – Verletzte Person – Zeugen gesucht

Bad Münster am Stein/Ebernburg (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 09:00 Uhr meldeten mehrere Bürger eine um Hilfe rufende Person im Bereich der Ebernburg. Ein 80-jähriger Mann war hier in die mit Dornenbüschen bewachsene Böschung gefallen. Er konnte aus eigener Kraft nicht mehr zurück auf den Weg gelangen. Der Verunglückte wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen und durch die Rettung erst versorgt.

Es konnte glücklicherweise lediglich ein Kratzer im Gesicht des 80-Jährigen festgestellt werden. Laut eigenen Angaben wäre er am heutigen Morgen mit seinem 73-jährigen Freund wandern gewesen, als plötzlich 2 braune, unbeaufsichtigte Hunde auf sie zugelaufen kamen. Man habe dann versucht die Hunde mit Wanderstöcken auf Distanz zu halten. Hierbei verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte in die Böschung.

Die Hunde konnten im gesamten Bereich nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Gefahrenlage durch diese besteht somit nicht mehr. Bei der genauen Örtlichkeit handelte es sich um den Wanderweg zwischen der Ebernburg und Altenbamberg, ca. 400m vom Parkplatz der Ebernburg aus entfernt.

Wer Hinweise zu den Hunden oder deren Halter geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/88110 melden.

Unfall B41 Hellbergtunnel

Kirn (ots) Am Sonntagmorgen 06.11.2022 gegen 04:14 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B41 in Höhe des Hellbergtunnels bei Hochstetten-Dhaun. Hier geriet ein 28-Jähriger PKW-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Grünstreifen nach dem Hellbergtunnel und kollidierte mit einem dort stehenden Baum.

Der PKW wurde dadurch wieder zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrzeugführer erlitt hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die B41 war für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für ca. 45 Minuten gesperrt.