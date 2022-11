Betrunken, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Darmstadt/A5 (ots) – Am Freitagabend 04.11.2022 gegen 22.45 Uhr wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein PKW auf der Autobahn 67 gemeldet, welcher Schlangenlinien fuhr und plötzlich auf der Fahrbahn stehen blieb, um dort wenig später die Fahrt fortzusetzen.

Die alarmierte Streife der Polizeiautobahnstation konnte den 44-jährigen Fahrer aus Köln dann schließlich auf einem Parkplatz auf der A5 anhalten und kontrollieren. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,45 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Eine genauere Inaugenscheinnahme seiner Dokumente ergab, dass der mitgeführte Führerschein und die Identitätskarte gefälscht waren. Es wurden Strafanzeigen gegen ihn eröffnet. Im Anschluss wurde er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht. Das Anhalten auf der Fahrbahn konnte er so erklären, dass er sich übergeben musste und hierbei nicht fahren konnte.

Darmstadt-Dieburg

Geparkter Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

DA-DI, Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag, den 03.11 kam es zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Groß-Umstadt-Semd in der Heinrichstraße auf Höhe eines Friseursalons zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug einer 38-Jährigen Groß-Umstädterin befand sich geparkt am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte die linke Front des Fahrzeuges und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden an dem weißen Volkswagen der Geschädigten wird auf mindestens 2.000EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB 5

Pfungstadt (ots) – Gegen 09:00 Uhr kam es am heutigen Samstag, den 05. November 2022, auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines weißen Geländewagens nach links von der Fahrbahn ab und stieß in die Mittelleitplanke.

Im Anschluss stieg der männliche Fahrer aus, sammelte sein Kennzeichen an der Mittelleitplanke ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Fremdschaden an der Leitplanke beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151-87560.

Groß-Gerau

Gelber Mercedes fährt Frau an – Fahrer flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Sonntag 06.11.2022 gegen 02:40 Uhr, wurde im Gewerbegebiet Mönchhof vor dem Congesium in der Loirestraße eine Frau von einem gelben Mercedes AMG angefahren und leicht verletzt.

Während der Fahrer zu Fuß flüchtete, fuhr ein anderer Mann den Mercedes weg und parkte abseits. Wer hat den Unfall beobachtet, wer kann Angaben zu dem Fahrzeugführer machen? Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107/71980.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mörfelden-Walldorf (ots) – In den frühen Morgenstunden des 05.11. kam is der Farmstraße, im Ortsteil Walldorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen den entgegenkommenden PKW übersehen und war frontal mit diesem zusammengestoßen. Einer der Beteiligten wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 13.000 Euro.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Viernheim/A 67 (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 21:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Landau i.d.Pfalz befuhr mit seinem Pkw die erste von 3 Fahrspuren und fuhr dem vor ihm fahrendem Pkw eines 54-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in das Fahrzeugheck.

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, touchierten die rechten Schutzplanken und blieben auf dem Standstreifen stehen. Im Pkw des 54-jährigen Fahrer befand sich noch 2 weitere Mitfahrer, diese wurde ebenso wie ihr Fahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 67 für ca. 1 Stunde teilweise gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. An den Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 EUR.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Heppenheim: Auf dem Parkhof-Parkplatz in Heppenheim kam es am Samstag (05.11.), zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein weißer PKW Skoda KAMIQ, welcher dort ordnungsgemäß geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 EUR.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel: 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Viernheimer Dreieck Verkehrsunfall mit 5 schwer verletzten Personen

Gem. Viernheim, A 67 (ots) – Am 05.11.2022 gegen 00:20 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der BAB 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis befuhr mit seinem Pkw die erste von drei Fahrspuren und fuhr dem vor ihm fahrendem Pkw eines 24-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in das Fahrzeugheck. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und blieben verkeilt auf dem Standstreifen stehen.

In dem Pkw des 20-jährigen befanden sich noch 2 weitere Mitfahrer, diese wurden alle schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Pkw des 24-jährigen Fahrer befand sich noch eine Beifahrerin, diese wurde ebenso wie ihr Fahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Für Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die BAB 67 für ca. 1 Stunde teilweise gesperrt. Es waren mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 32.000 EUR.

