Randalierer in Diskothek

Wiesbaden (ots)-(akl) – Am frühen Sonntag 06.11.2022 gegen 03.15 Uhr randalierte ein 28-jähriger Mann in einer Diskothek in der Schwalbacher Straße und verletzte 3 Personen. Nachdem er zunächst einen tanzenden Gast anrempelte, schlug er ihm mehrfach ins Gesicht. Einem weiteren Schlag konnte der attackierte Mann ausweichen, wobei der Angreifer einen weiteren Gast am Kopf traf.

Nachdem der Aggressor durch den Sicherheitsdienst nach draußen geführt worden war, schlug er auch dem Sicherheitsmann ins Gesicht und flüchtete in Richtung Friedrichstraße. Der verfolgende Securitymitarbeiter konnte ihn schließlich einholen und der Polizei übergeben. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Mann beleidigt und geschlagen

Wiesbaden-Mitte (ots)-(cp) – In der Nacht zum Samstag 05.11.2022 zwischen 01:30-01:50 Uhr, wurde in der Innenstadt ein Mann erst beleidigt und dann geschlagen. Auf dem Weg zu einem Kiosk, lief der 31-jährige Mann aus Wuppertal alleine durch die Fußgängerzone. In unmittelbarer Nähe zur Schützenhofstraße ging er hierbei an einer Gruppe von 5 Männern und 4 Frauen vorbei. Ein Mann aus dieser Gruppe rief dem Wuppertaler dann unvermittelt eine Beleidigung hinterher.

Der 31-Jährige sprach den ihm unbekannten Mann hierauf an und es folgte eine Entschuldigung. Auf dem Rückweg traf er in Höhe der Bärenstraße jedoch erneut auf die Gruppe. Wieder lief er an der Gruppe vorbei, wurde nun aber von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt.

Während des Gesprächs wurde er dann plötzlich von ebenjenem Unbekannten ins Gesicht geschlagen, der ihn zuvor beleidigt hatte. Anschließend flüchtete die Gruppe, die im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden konnte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 180-185 cm groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Dreadlocks, sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug Jeans und eine schwarze Jacke Marke “North-Face” die grüne Applikationen hatte.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Schule mit Graffiti verschmutzt

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Samstag, 05.11.2022, 12:53 Uhr.

(schü) – Am Samstag wurde um kurz vor 13:00 Uhr ein bisher unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er an eine Schule einen Schriftzug mit roter Farbe sprühte. Ein aufmerksamer Mitbürger hatte bemerkt, wie der Täter den Briefkasten der Schule und ein daneben befindliches Schild mit dem Schulnamen mit einem Schriftzug in roter Farbe besprühte.

Der Zeuge konnte den Flüchtigen als männlich, ca. 13 Jahre alt, ca. 1,50 m groß und mit weißen Sneakers, grauer Jogginghose, schwarzer Weste mit Kapuze und einer roten Mundschutzmaske bekleidet, beschreiben.

Mitbürger die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit dem 3. Polizeirevier unter der (0611)345-2340 in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 05.11.2022, 02:15 Uhr

(am) In der Nacht zum Samstag verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 40 Jahre alter Wiesbadener befuhr um 02:15 Uhr mit einem Pkw VW Passat die Albrechtstraße und streife dort einen geparkten Pkw VW Golf. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch.

Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann wurde festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Falsche Polizeibeamte rufen an

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 05.11.2022

(am) Am Samstagabend gab es mehrere Fälle, in denen es falsche Polizeibeamte auf das Bargeld und Wertgegenstände der angerufenen Bürger abgesehen hatten. Am Telefon meldete sich jeweils ein angeblicher Kriminalbeamter, der von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete, bei denen die Einbrecher festgenommen wurden.

Bei diesen hätte man Zettel mit Namen und Anschrift der Angerufenen gefunden, wodurch die Wertgegenstände nun angeblich in Gefahr wären. In den bekannt gewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die echte Polizei verständigt wurde.

Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

Körperverletzung bei Geburtstagsfeier

Wiesbaden-Heßloch, Steinkopfstraße, Samstag, 05.11.2022, 21:50 Uhr.

(am) Am Samstagabend kam es im Rahmen einer Geburtstagsfeier auf einem Grillplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der 2 Personen verletzt wurden. Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche aus Wiesbaden hielt sich mit weiteren Freunden auf einer Geburtstagsfeier in einer Grillhütte in Wiesbaden-Heßloch auf.

Gegen 21:50 Uhr soll es durch eine Personengruppe, die nicht zur Feier gehörte, zu Provokationen der übrigen Gäste gekommen sein. Die Provokationen gipfelten in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei mehrere Personen aus der Gruppe die Jugendlichen geschlagen und getreten haben sollen.

Diese trugen leichtere Verletzungen davon, die in einem Krankenwagen behandelt wurden. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte in unbekannte Richtung flüchten.

Einer der Täter wurde als männlich, 16-17 Jahre alt, 180-190 cm groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und blonde Haare, die an den Seiten rasiert waren. Er trug dunkle Kleidung.

Das “Haus des Jugendrechts” hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Kontrollen im Stadtbereich

Samstag, 05.11.2022, 19.00 Uhr bis Sonntag, 06.11.2022, 04.00 Uhr

(akl) Samstag und Sonntagnacht führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Dabei wurden durch die uniformierten als auch zivilen Einsatzkräfte 86 Personen überprüft. Hiervon war eine Person zur Aufenthaltsermittlung gesucht, bei zwei Personen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Bei Kontrollen in der Wiesbadener Waffenverbotszone konnte bei einer Person ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Der Besitzer bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus

Unfall mit schwer verletzter Person

Idstein/B275 (ots) – Am Freitag 04.11.2022 gegen 21:15 Uhr, wurde auf der B275 zwischen Eschenhahn und Neuhof bei einem Verkehrsunfall eine 44-jährige Fahrerin aus Idstein schwer verletzt. Die Frau geriet mit ihrem Opel auf der B275 bei Eschenhahn im Bereich einer Kurve auf die Gegenspur.

Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Volvo eines 62-jährigen Fahrers aus Wiesbaden. Die Insassen des Volvo blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Verursacherin des Unfalls wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen.

Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt werden, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Sachschaden beträgt etwa 41.000 EUR.

Mehrere Pkw beschädigt

Geisenheim (ots) – Eine alkoholisierte Personengruppe hat auf dem Fußweg durch die Danziger Straße am späten Samstag 05.11.2022 gegen 23 Uhr randaliert und an 4 geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten. Zeugen riefen die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte ein 22-jähriger Mann aus Frankfurt als Täter identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Wohnungseinbrüche

Hünstetten, Am Kreuzstück, Freitag, 04.11.22, 14:30-19.30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein Fenster wurde aufgehebelt und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Goldschmuck im Wert von ca. 3.000 EUR.

Idstein, Elisabeth-Selbert-Straße, Samstag, 05.11.22, 16-18:20 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde in der Zeit von 16:00 – 18:20 Uhr in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Eine Terrassentür wurde aufgehebelt und das Haus nach Wertegenständen durchsucht.

Die Täter erbeuteten überwiegend Bekleidung im Wert von ca. 3.400 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 EUR geschätzt.

Hünstetten, Kanalstraße, Freitag 04.11.22, 16 Uhr bis Samstag 05.11.22, 12 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde versucht, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Es entstand Sachschaden in höhe von etwa 300 EUR.

Taunusstein, Schwarzwaldstraße, Samstag, 05.11.22, 06-18:45 Uhr

Im Laufe des Samstags kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch die eingeschlagene Scheibe einer Terrassentür ins Haus. Alle Räume wurden durchsucht. Über das Stehlgut gibt es noch keine Angaben. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.

Schlangenbad, Kornweg, Samstag, 05.11.22, 12:30-23:20 Uhr

Im genannten Zeitraum kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort ein Fenster auf. Bei dem Einbruch wurden Kleidungsstücke, Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 1.300 EUR erbeutet. Der Sachschaden beträgt etwa 750 EUR.

Zu allen Einbrüchen liegen keine Täterhinweise vor. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter Tel: 06124-70780 entgegen.

Kennzeichen entwendet

Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 04.11.22, 16:20 bis Samstag, 05.11.22, 08:20 Uhr

Im genannten Zeitraum wurden am Idsteiner Bahnhof an einem geparkten VW Polo die beiden Kennzeichen SWA-ML 106 entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940.

Unfallfluchten

Aarbergen, Hirtengasse, Freitag, 04.11.22, in der Abendzeit

Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Freitagabend ein Lkw beim Abbiegen von der Hirtengasse in die Friedrich-Ebert-Straße gegen eine Hausmauer. Dabei wurde auch ein geparkter BMW beschädigt. Der Lkw sei aus dem Waldgebiet gekommen. Weitere Hinweise hierzu gibt es nicht.

Taunusstein, Platter Straße/L3470, Samstag, 05.11.22, 20:30 Uhr

Am Samstagabend verlor kurz hinter dem Ortsausgang von Wehen in Richtung B417 ein weißer Transporter ein Regal. Dies beschädigte den entgegenkommenden Kia eines 43 Jahre alten Taunussteiners. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR.

Bad Schwalbach, B260, Wanderparkplatz Ramschied, Samstag, 05.11.22, 22:30 Uhr

Eine 39 Jahre alte Fahrerin aus Bad Schwalbach hielt zur genannten Zeit auf dem Wanderparkplatz an der B260 und verließ nur kurz ihren Ford. Als sie einige Meter entfernt war, hörte sei ein lautes Unfallgeräusch und sah noch, wie ein Fahrzeug den Parkplatz verließ.

An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

