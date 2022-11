Diebstahl von Geldbörse aus Fahrzeug

Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, 04.11.2022, 17:00-18:45 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Geldbörse aus einem, auf dem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums, geparkten Citroen entwendet. Dabei schlugen die unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrerfensterscheibe des Citroen ein. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und entwendeten die Geldbörse, welche auf dem Beifahrersitz lag. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum kann durch den Geschädigten auf 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr bestimmt werden.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Dreifacher Diebstahl von Infotainmentsystem aus BMW

Kelkheim-Fischbach, 05.11.2022

Durch bislang unbekannte Täter wurden, vermutlich in der Nacht vom 04.11. – 05.11.2022, in Kelkheim-Fischbach abgeparkte, hochpreisige Fahrzeuge der Marke BMW angegangen. Das Überwinden der Schließvorrichtung erfolgte aufgrund der aktuellen Beweislage bei zwei der insgesamt drei angegangenen Fahrzeugen durch das Einfangen des “Keyless-Go”-Signals. Bei dem dritten BMW wurde eine Fahrzeugtür mechanisch verbogen, um an das Diebesgut zu gelangen. Nachdem die Täter in die Fahrzeuge gelangten, entwendeten sie Navigationssysteme, Cockpitteile und Bedienelemente der Mittelkonsole. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Fahren infolge des Alkoholgenusses

Hofheim am Taunus, Schmelzweg, 05.11.2022, 00:05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Schmelzweg, konnte festgestellt werden, dass ein Fahrzeugführer sein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) führte, obwohl er mehr als 0,5 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren dafür verantworten.

Sachbeschädigung an parkendem Pkw

65239 Hochhheim am Main, Rheingaubogen. Tatzeit: Samstag 05.11.2022 um 19:40 Uhr.

(yp) – Unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen BMW-Kombi, der in der Straße Rheingaubogen in Hochheim am Main abgestellt war. Unbekannte Täter verkratzten die Motorhaube, Beifahrerseite und die Heckklappe des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,00 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeistation in Flörsheim am Main übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Diebstahl von Anhänger

65239 Hochheim am Main, Rheingaubogen. Tatzeit: Mittwoch 26.10.2022, 14 uhr bis Samstag 05.11.2022, 13:30 Uhr.

(yp) In oben genanntem Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter einen Lkw-Anhänger, welcher in der Straße Rheingaubogen abgestellt war. Zum Schadenswert kann nach aktuellem Ermittlungsstand nichts gesagt werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeistation in Flörsheim am Main übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

65239 Hochheim am Main, Pfarrer-Olbert-Allee. Unfallzeit: Samstag 05.11.2022, 10:30 Uhr bis Samstag 05.11.2022, 14:00 Uhr

(yp)Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen schwarzen Opel Astra, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einem Parkplatz in der Pfarrer-Olbert-Allee in Hochheim am Main. Als er zu seinem Pkw zurückkam stellte er an der linken Fahrzeugseite einen Schaden fest. Der Schaden beläuft sich auf 1.500,00 Euro. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflicht der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten.

Der Regionale Verkehrsdienst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

