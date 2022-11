Alleinunfall bei Wilsenroth

Am 05.11.2022 befuhr eine 19-Jährige aus Wolfenhausen gegen 04.15 Uhr die L3278 zwischen Frickhofen und Wilsenroth. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchquerte den Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde keiner verletzt und es entstand lediglich Sachschaden am PKW.

Einbruch in Wohnhaus

Tatort: 35794 Mengerskirchen-Waldernbach, Arnikaweg Tatzeit: 03.11. 10:00 Uhr – 04.11. 07:00

Unbekannte Täter hebelten das Fenster eines Wohnhauses auf und entwendeten 100,00 Euro Bargeld. Weitere Gegenstände wurden zurückgelassen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: 35781 Weilburg, Von-Dungern-Straße Tatzeit: Fr. 04.11.2022, 08:00 Uhr

Ein Unbekannter versuchte, zwei Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, ließ er von dem Vorhaben ab. Bei der Tatausführung konnte er von einem Nachbarn beobachtet und wie folgt beschrieben werden. männlich, ca. 180 bis 185cm groß, schlank und trug bei Tatausführung eine graue Cargohose ähnlich einer Arbeitshose. (mm)

