Bad Kreuznach (ots) – Folgemeldung – Wie bereits bekannt kam es am späten Abend des 04.11.2022 in einer Gaststätte in der Viktoriastraße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, bei welcher auch Messer eingesetzt und mehrere Menschen verletzt wurden. Ein 41-jähriger Mann aus Bad Kreuznach wurde hierbei so stark verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Grund hierfür war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein hoher Blutverlust auf Grund von Stichverletzungen.

Es kursieren unzählige Falschmeldungen im Internet und in diversen Medien. Die Meldungen beziehen sich unter anderem auf ein pietätlos gefertigtes Foto, welches unzählige Male online geteilt und verbreitet wurde, obwohl hier der später Verstorbene zu erkennen ist.

Darüber hinaus wurde von einer bislang unbekannten männlichen Person ein Voicefile verbreitet, auf dem die Tat von Freitagabend in völlig falschem Lichte und mit unhaltbaren Mutmaßungen dargestellt wird.

Auf dem im Internet verbreiteten Foto sind Rettungswagen, Rettungskräfte und Polizeibeamten zu erkennen. Zudem liegt der 41-jährige und später verstorbene Mann, schwer verletzt am Boden und wird behandelt. Der schwer Verletzte blutet stark. Beim ersten Blick auf das Foto könnte auf Grund des Blickwinkels und des Blutes der Eindruck entstehen, dass hier ein Fuß abgetrennt sei.

Tatsächlich ist dies nicht der Fall. Niemandem wurden im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung Gliedmaßen abgetrennt.

Darüber hinaus können im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ereignis, keinen Konflikt zwischen Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten bestätigen.

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des beschriebenen Fotos und der gezielten Steuerung von Falschmeldungen sind erste Ermittlungen eingeleitet und eine strafrechtliche Relevanz wird geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten sich an die der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671/8811-0 wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadkreuznach@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

