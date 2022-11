Wiesbaden-Kastel (ots)-(cp) – Aus einer 10-köpfigen Gruppe Jugendlicher heraus wurden Freitag 04.11.2022 in einem Linienbus mehrere Fahrgäste angepöbelt und eine Frau sexuell belästigt. Als die südländisch aussehenden Gruppenmitglieder in Kastel ausstiegen, sprühte einer von ihnen noch Pfefferspray in den Fahrgastraum.

Eine Gruppe junger Männer stieg am Abend an der Haltestelle Hochheimer Markt in den Bus der Linie 68. Während der Fahrt nach Kastel pöbelten die jungen Männer mehrere Fahrgäste an. Parallel wurde eine Frau aus Ginsheim-Gustavsburg von einem der Männer sexuell belästigt. Der Täter berührte die 48-Jährige mehrfach auf unsittliche Weise.

Als die Gruppe gegen 21:25 Uhr an der Haltestelle “Bahnhof Kastel” den Bus verließ, schien der Spuk beendet. Jedoch drehte einer der Männer sich plötzlich um und ging zum Bus zurück. Durch die noch geöffnete Tür sprühte der Täter Pfefferspray in den Fahrgastraum und flüchtete anschließend mit dem Rest der Gruppe. 4 Fahrgäste erlitten hierbei leichte Atemwegsreizungen.

Täterbeschreibung:

Täter mit dem Pfefferspray: Südländisches Erscheinungsbild, ca. 12-16 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß. Er trug eine rote Jogginghose Marke Adidas mit weißen Streifen und schwarze Oberbekleidung.

Täter der sexuellen Belästigung: Konnte die junge Frau leider nicht beschreiben.

Die anderen Gruppenmitglieder: Alle von südländischem Erscheinungsbild. Eine Person mit einer weißen Fleece Jacke, schwarzer Weste und schwarzer Jogginghose bekleidet. Eine weitere Person trug eine schwarze Baseballkappe. Eine andere Person trug eine schwarze Nike-Kappe. Einer weitere Person wurde als stämmig beschrieben.

Hinweise zu den Tätern nimmt das 2.Polizeirevier unter Tel: 0611/345-2240 entgegen.

_______________________________________________________________________

