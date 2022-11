Lambrecht: Dunkle Gestalten in der Stadtbücherei

Lambrecht – Am Freitag, 28. Oktober, und am Samstag, 29. Oktober 2022, kamen bei Einbruch der Dunkelheit vier verschiedene Gruppen recht seltsamer Gestalten in die Stadtbücherei Lambrecht. Zahlreiche Knochenmänner mit teilweise leuchtenden Gebeinen, Hexen, sogar eine mit grüner Hautfarbe, kalkweiße Wesen mit zum Schreckensschrei erstarrter Mimik, Graf Dracula mit seiner Braut, eine Spinnenprinzessin, der Teufel persönlich, ein Ritter und ein Einhorn. Was man sich nur vorstellen kann, strömte herbei.

Glücklicherweise war der blutverschmierte mit schwarzroten Rosen geschmückte Tisch reichlich gedeckt, denn Tina und Ulrike hatten in der Vergangenheit schon Ähnliches erlebt. Zuerst wurde für das geistige Wohl gesorgt und allen die Geschichte von Ophelia und Oskar vorgelesen.

Danach wurde der Tisch geplündert, Totenköpfe treffsicher eingesargt, gebastelt, kleine Roboter programmiert oder Versteck gespielt. Glücklicherweise verschwanden die furchteinflößenden Wesen genauso schnell wieder, wie sie gekommen waren.

Bleibt zu erwähnen, dass in der Stadtbücherei Lambrecht auch nach Halloween die unterschiedlichsten Menschen herzlich willkommen sind und zwar dienstags und freitags von 15:30 bis 18:00 Uhr.