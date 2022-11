Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Abend des 05.11.2022 erschien ein 26-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Neustadt, um sich aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zu stellen. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Beschuldigte zunehmend aggressiv und sollte deshalb gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich, indem er mit geballter Faust auf einen Polizeibeamten zuging und sich vor diesem aufbaute. Als er daraufhin zu Boden gebracht wurde, schlug er dem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Außerdem spuckte er nach den Einsatzkräften und beleidigte diese. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war und vermutlich Betäubungsmittel konsumiert hat. Aus diesem Grund wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen, bevor er schließlich in die JVA Frankenthal verbracht wurde.

Neustadt: Versuchter Einbruch in Lachen-Speyerdorf – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 05.11.2022 gegen 21:30 Uhr ging auf PI Neustadt ein Einbruchalarm bei der Firma Bofrost Im Altschenschemel in Lachen-Speyerdorf ein. Bei Eintreffen der Polizei waren keine Täter mehr vor Ort, es konnte lediglich eine aufgebrochene Seitentür festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter jedoch nichts. Vermutlich wurden sie durch den lauten akustischen Alarm erschreckt und in die Flucht geschlagen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls wurde aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Unfall in der Branchweilerhofstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag (04.11.2022), gg. 23.40 h, ereignete sich in der Branchweilerhofstraße ein Verkehrsunfall bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. An der Kreuzung der Landwehrstraße zur Branchweilerhofstraße/Hagenstraße missachtete die Fahrerin eines Pkw Suzuki die Vorfahrt eines Opel-Fahrers, weswegen es zunächst zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Suzuki stieß hiernach noch mit einer Straßenlaterne und einem Zaun zusammen. Die Führerin den Suzuki wurde hierbei leicht verletzt. Unfallzeugen gaben an, dass der Opel-Fahrer vor dem Verkehrsunfall mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

