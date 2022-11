31-Jähriger verursacht im Rausch Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau fiel gegen 03:07 Uhr am Samstagmorgen ein unfallbeschädigter BMW Mini Cooper im Bereich der Neckarauer Straße/Ecke Friedrichstraße auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers gab sich eine Augenzeugin zu erkennen und teilte den Beamten mit, dass sie soeben gesehen habe, dass der Pkw im Bereich der Kreuzung mehrere Verkehrsschilder beschädigte und dann weiter in die Friedrichstraße fuhr.

Beim 31-jährigen Pkw-Führer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von über 1,8 Promille. Darüber hinaus stellten die Beamten ebenso Auffälligkeiten fest, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeuteten. Zudem wurde bei ihm noch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden.

An den Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Am Unfallfahrzeug beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 EUR.

Dem Fahrzeugführer wurde im Polizeirevier durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht zu den Akten nehmen, da er erst gar nicht im Besitz eines solchen ist.

Der 31-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Täter einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw festgenommen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Noch auf frischer Tat konnte ein 25-Jähriger am Samstag 05.11.2022 um 03 Uhr festgenommen werden, nachdem er in der Kopernikusstraße und Amerikanerstraße an über 10 parkende Pkw die Außenspiegel bzw. den Lack zerkratzte. Ein aufmerksamer Hinweisgeber stellte den 25-Jährigen fest und informierte die Polizei, die dann nach kurzer Zeit den Sachbeschädiger schlussendlich festnehmen konnte.

Nach Abschluss der Maßnahmen im Polizeirevier wurde der Täter wieder auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt.

Brand eines Pkw auf einem Parkplatz – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 01:20 Uhr, wurde durch mehrere Anwohner ein brennender Pkw auf dem Parkplatz in der Kalthorststraße gemeldet. Trotz schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Mannheim brannte der Pkw nahezu vollständig aus. Ein in der Nähe des Abstellortes stehender Baum wurde ebenfalls durch den Flammenschlag in Mitleidenschaft gezogen. Am Pkw entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 35.000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum um die Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim der Polizei unter 0621/174-4444 zu melden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Mannheim aufgenommen.

Unfall auf der B44

Mannheim (ots) – Nach dem Unfall auf der B44 zwischen Mannheim-Sandhofen und Lampertheim, bei dem ein Verkehrsteilnehmer allein beteiligt verunfallte, ist die Unfallaufnahme vor Ort beendet. Der Fahrer konnte durch die Feuerwehr aus dem, auf dem Dach liegenden, Pkw geborgen und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sowie herumliegender Trümmerteile von einer Fachfirma gereinigt werden. Warum sich der Pkw überschlug ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.