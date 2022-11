Betrunkener Radfahrer ist kaum zu stoppen

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 19:45 Uhr stellte eine Streife der PI Bad Kreuznach einen auf der Salinenstraße in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer fest, welcher entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Beamten versuchten diesen zunächst mittels Lautsprecher zum Anhalten zu bewegen, doch dieser setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Daher musste ihm die Möglichkeit zur Weiterfahrt mittels Streifenwagen versperrt werden. Im Rahmen der Kontrolle fiel der 43-jährige Mann aus Bad Kreuznach durch Atemalkoholgeruch und starkes Schwanken auf. Er beatmete das Gerät im Anschluss mit 2,23 Promille, sodass er von den Kollegen zur Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht – Fahrradfahrer verletzt

Bad Münster am Stein-Ebernburg, Zur Alsenz (ots) – Am Samstag 05.11.2022 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Zur o.g. Unfallzeit befuhr der Radfahrer den Radweg Zur Alsenz, aus Richtung des dortigen Discounter in Richtung Getränkemarkt, als ihm ein PKW entgegenkam.

Der PKW wich einem Fußgänger aus und kam dem Radfahrer auf dessen Spur entgegen, sodass der Radfahrer ausweichen musste. Dieser stürzte dabei zu Boden und zog sich eine Fraktur am Schlüsselbein zu.

Der PKW fuhr im Anschluss davon. Zu einer Kollision zwischen PKW und Radfahrer kam es nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Kreuznach zu melden.

Parkende Fahrzeuge gestreift

Bad Sobernheim (ots) – Vom 04.11.2022 auf den 05.11.2022 wurden im Bereich der Hüttenbergstraße in Bad Sobernheim zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte PKW beschädigt. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752/1560 zu melden.