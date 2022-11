Versammlungen am 05.11.2022 in Ludwigshafen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 05.11.2022 fand ab 15 Uhr im Bereich des Oggersheimer Bahnhofs ein angemeldeter Aufzug mit 11 Teilnehmenden statt. Bei einer angemeldeten Gegenversammlung im Bereich Hans-Warsch-Platz versammelten sich in der Spitze bis zu 200 Menschen.

Beide Versammlungen waren gegen 16:45 Uhr beendet. Sie verliefen aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich und störungsfrei.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – In der Nacht zum 05.11.2022 drangen unbekannte Täter in mindestens neun Gartenparzellen in Ludwigshafen-Ruchheim am Kreuzgraben ein. Entwendet wurden u.a. Kabel von Kabeltrommeln, Werkzeuge, ein Kaffeevollautomat und Lebensmittel. Das Diebesgut wurde mittels Schubkarren, vermutlich zu einem Transportfahrzeug, geschoben. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von mindestens 5.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Transportfahrzeugen, nimmt die Polizeiwache in Oggersheim unter T: 0621 963-2403 oder unter pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Personenkontrolle – Auffinden von Diebesgut

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 im Ludwigshafener Stadtteil Süd eine Personenkontrolle durchgeführt. Der 36-jährige Mann versuchte sich zu Beginn der Kontrolle seines mitgeführten Betäubungsmittels zu entledigen.

Weiter konnte im Rahmen der Personendurchsuchung Einbruchswerkzeug sowie diverses mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.