Neustadt: Kulturpreis an Michael Landgraf und das Bibelmuseum Neustadt an der Weinstraße verliehen

Neustadt an der Weinstraße – Der diesjährige Kulturpreis des Stadtverbands für Kultur Neustadt an der Weinstraße wurde am Samstag, 05.11.2022, an Michael Landgraf und an das Bibelmuseum Neustadt verliehen. Die Preisverleihung fand in der Stiftskirche statt.

„In diesem Jahr ehren wir als Einzelperson den Schriftsteller und Kultur-Akteur Michael Landgraf gemeinsam mit einer Institution, dem Pfälzischen Erlebnis-Bibelmuseum in Neustadt, zumal beide eng zusammen gehören. Michael Landgraf ist Autor von über 100 Büchern und bringt sich seit über zwei Jahrzehnten in der Kulturszene unserer Stadt ein, das Bibelmuseum ist als das einzige seiner Art im Bundesland eine feste Größe in der Kulturlandschaft, die auch viele Besucher nach Neustadt lockt.“ PASCAL BENDER, VORSITZENDER DES STADTVERBANDS FÜR KULTUR

Laudatoren waren die Schriftstellerin Marion Tauschwitz (PEN Deutschland und Präsidentin GEDOK Heidelberg) sowie Oberkirchenrat und Bildungsreferent Dr. Claus Müller aus Speyer (Evangelische Kirche der Pfalz). Im Anschluss sprach Pascal Bender mit Oberbürgermeister Marc Weigel und José F.A. Oliver (Präsident PEN Deutschland).

Danach wurde der Kulturpreis an den Schriftsteller Michael Landgraf und an den Vorstand des Bibelmuseums übergeben. Die Kurpfälzer Madrigalisten umrahmten die Ehrung musikalisch.