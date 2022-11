Aggressiver Taxifahrer

Speyer (ots) – Ein 22-jähriger Mann aus Speyer und seine 23-jährige Begleiterin befuhren am 04.11.2022 gegen 14:30 Uhr mit ihren Fahrrädern die Schützenstraße in Speyer in Richtung Dudenhofer Straße und wollte nach links in die Holzstraße einbiegen. Dafür ordneten sie sich mittig ihrer Fahrspur ein. Dies missfiel wohl einem dahinter fahrenden Taxifahrer, der mehrmals hupte und nach dem Abbiegevorgang die beiden Fahrradfahrer durch das geöffnete Fenster lautstark beleidigte.

Anschließend versuchte der Taxifahrer die Fahrradfahrer auszubremsen, indem er sie überholte und direkt vor ihnen abbremste. Ein Zusammenstoß konnte nur durch starkes Abbremsen der Fahrradfahrer verhindert werden. Der Taxifahrer stieg aus und ging auf den 22-Jährigen zu, dieser konnte jedoch in Richtung Schützenpark flüchten. Anschließend verließ der Taxifahrer die Örtlichkeit.

Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Ein namentlich unbekannter männlicher Zeuge sprach die beiden Fahrradfahrer danach auf den Vorfall an, sodass davon auszugehen, ist, dass er Angaben zu dem Vorfall machen kann.

Er und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unvollendete Farbschmierereien (siehe Foto)

Speyer (ots) – Ein 31jähriger Anwohner der Pfaugasse in Speyer meldet eine 5-6 Personen große Gruppe, die an einer Hauswand Pfaugasse/Fischmarkt Graffiti aufgesprüht hätten und nun in Richtung Johannesstraße weglaufen würden. Vermutlich störte der Zeuge die Täter, die somit ihr “Werk” nicht vollenden konnten. An der Hauswand wurden lediglich die Buchstaben “AMO” festgestellt.

Laut dem Zeugen hätte einer der Personen, die er alle zwischen 20-25 Jahre schätzt, eine hellblaue Jacke getragen.

Zeugen, die sich in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Fischmarkte aufhielten und eventuell verdächtigte Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendieb in der Postgalerie

Speyer (ots) – 04.11.2022, 14:40-14:50 Uhr – Durch Angestellte eines Modegeschäftes in der Postgalerie wurde ein 30-jähriger Mann dabei beobachtet wie er bei mehreren Bekleidungsstücken einer bekannten Marke die Sicherungsetiketten entfernt, sie dann unter seiner eigenen Kleidung versteckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Die Ware hatte einen Gesamtwert im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Da er beim Erscheinen der hinzugerufenen Beamten ein sehr sprunghaftes Verhalten zeigte, wurden ihm Handfesseln angelegt und er wurde zwecks Personalienfeststellung auf die Dienststelle verbracht. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte.

Ehrlicher Finderin

Speyer (ots) – 04.11.2022, 10:30 Uhr – Eine 64-jährige ehrliche Finderin aus Speyer gab auf der Dienststelle Bargeld in einem dreistelligen Bereich ab.

Hinweise auf die oder den Verlierer gibt es momentan nicht, dieser kann sich mit Nachweis, dass es sich um sein Geld handelt, mit dem Fundbüro der Stadt Speyer in Verbindung setzen.