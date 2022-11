Speyer (ots) – Mehrere Anrufer meldeten am 04.11.2022, zwei weibliche Personen in der Maximilianstraße, die angeblich für die Suppenküche, die Speyerer Tafel und ukrainische Kriegsopfer sammeln würden. Die 26-Jährige und die 44-Jährige aus dem Raum Frankfurt konnten, nach dem sie versuchten sich vor der eingesetzten Streife zu verstecken, in einem Buchladen in der Wormser Straße einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Sie stritten ab, gebettelt zu haben und wären lediglich zu Besuch in Speyer. Bei beiden Frauen konnten 2-stellige Beträge in kleiner Stückelung aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt, da der Verdacht einer betrügerischen Erlangung besteht.

Eine Anzeige wurde aufgenommen und ein Platzverweis wurde ausgesprochen

Zeugen, die gestern im Innenstadtbereich ebenfalls aufgrund angeblicher Spendensammlung angesprochen wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.