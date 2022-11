Der Geschädigte starb, nach bisherigem Kenntnisstand, am starken Blutverlust aufgrund einer Stichverletzung. Diese Stichverletzung wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, mit einem Messer verursacht. Es gibt bisher auch keine Hinweise auf einen politisches bzw. religiöses Tatmotiv.

Bad Kreuznach (ots) – Im Nachgang zu der vom Polizeipräsidium Mainz am 05.11.2022 um 09:25 Uhr gesteuerten Pressemitteilung kursierten im Netz vermehrt Falschinformationen bezüglich des Tatwerkzeuges und der Verletzungen des Verstorbenen. Die Polizei Bad Kreuznach stellt hierzu klar, dass KEINE Körperteile abgetrennt wurden.

Meldung von 09:25 Uhr:

(ots) – Am späten Freitagabend 04.11.2022, kommt es in einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Kreuznach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei der Auseinandersetzung werden verschiedene Hieb- und Stichwaffen genutzt.

Eine Person wird schwer, 3 weitere Personen leicht verletzt. Alle verletzten Beteiligten werden in den umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt.

Der schwer verletzte 41-jährige Mann aus Bad Kreuznach, erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.