Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Wohnmobil zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 31.10.2022 17:00 Uhr bis 02.11.2022, 09:00 Uhr wurde ein, in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim, abgestelltes Wohnmobil von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die linke Fahrzeugseite des Wohnmobils wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.11.2022 Uhr wurde ein in der Ritter von Geißler Straße in Bad Dürkheim abgestellter Toyota beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Toyota und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bronzeskulptur auf Friedhof entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.08.2022 11:00 Uhr bis 02.11.2022, 09:00 Uhr wurde auf dem Friedhof von Bad Dürkheim eine Bronzeskulptur entwendet. Die bislang unbekannten Täter entfernten die fest montierte Skulptur und entwendeten diese. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer einer solchen Tat oder haben sachdienliche Hinweise, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963.0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Hauswand beschmiert

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 02.11.2022 21:00 Uhr bis 03.11.2022, 09:00 Uhr wurde die Hauswand eines Wohnhauses in der Reiboldstraße in Freinsheim von bislang unbekannten Tätern mit orangener Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Motorradfahrer übersehen

Haßloch (ots) – Die Vorfahrt missachtet und einen Motorradfahrer übersehen, hat am Donnerstagvormittag (3. Nov, 11 Uhr) der 40-jährige Fahrer eines Nissan in der Westrandstraße. Von der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße nach links in Richtung Gewerbegebiet wollte er abbiegen, als er mit dem Motorradfahrer, der in Richtung Autobahn unterwegs war, zusammenstieß. Der 60-Jährige Zweiradfahrer blieb dabei unverletzt. Es blieb bei einem moderaten Sachschaden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Haßloch: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Haßloch (ots) – Am 04.11.2022, um ca. 10 Uhr, ereignete sich in Haßloch, Rotkreuzstraße 9, eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung durch ein riskantes Überholmanöver. Der Fahrer eines silbernen VW Golf überholte, trotz Gegenverkehr, mit überhöhter Geschwindigkeit einen weißen BMW. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten eine Kollision nur durch starkes Abbremsen verhindern. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine Gruppe kleiner Kinder (ca. 10 Kinder; augenscheinlich Kindergarten- oder Schulgruppe), welche sich durch das Überholmanöver erschraken. Zu einer konkreten Gefährdung der Kinder kam es nicht. Im weiteren Verlauf bremste der VW-Fahrer, kurz nach dem Kreisverkehr Lachener Weg/Adam-Stegerwald-Straße plötzlich stark ab, um diverse Beleidigungen in Richtung des BMW Fahrers zu rufen. Nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933 0 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Unfallflucht

Haßloch (ots) – Nur kurze Zeit stand der VW Multivan am Donnerstag (3. Nov) von 13:00-13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Moltkestraße, als der Besitzer bei seiner Rückkehr einen Streifschaden an der linken Tür feststellte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Meckenheim: Fahrraddiebstahl – Eigentümer gesucht

Meckenheim (ots) – Drei bisher unbekannte Täter begaben sich am 04.11.2022 gegen 21:40 Uhr in einen unverschlossenen Hof eines Privatanwesens in der Eichengasse in 67149 Meckenheim und entwendeten dort insgesamt acht Fahrräder. Diese wurden von den unbekannten Tätern zunächst in einem angrenzenden Feldweg abgestellt. Der geschädigte Anwohner wurde auf die Täter aufmerksam und sprach diese an. Daraufhin ergriffen die drei Täter die Flucht. Durch das fluchtartige Verlassen des Tatortes hinterließen die Täter drei weitere Fahrräder, mit denen diese zuvor an den Tatort gekommen waren. Die Herkunft der drei hinterlassenen Fahrräder ist bisher unbekannt. Zeugen, welche Angaben zur Tat/Täter oder zu der Herkunft der drei hinterlassenen Fahrräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):