Trunkenheitsfahrt endet mit zerstörtem Smartphone

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag (04.11.2022) gegen 00:20 Uhr sollte ein Autofahrer durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle auf der Rheinfeldstraße unterzogen werden. Bei erblicken der Anhaltesignale bremste der Fahrer sein Fahrzeug abrupt ab, der Beifahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß.

Die 3 weiteren Insassen blieben beim Fahrzeug. Der 21-Jährige, welcher auf dem Fahrersitz saß, gab gegenüber den Beamten an, dass sein Beifahrer gefahren sei. Alle 3 Insassen bestritten, diesen namentlich zu kennen. Da der 21-Jährige jedoch während des Gespräches das Fahrzeug mit seinem Funkschlüssel verriegelte und das Fahrzeug auf seine Mutter zugelassen war, erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hierbei auch um den Fahrer handelte.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,9 Promille. Ebenso ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb der junge Mann zur Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In der Dienststelle wurde der 21-Jährige so sauer, dass er sein Smartphone auf einen Bürotisch schmiss und dieses dadurch zerstörte.

Nach Beendigung der Maßnahme wurde er durch seinen Vater abgeholt. Warum der Beifahrer vor der Polizeikontrolle geflüchtet ist, konnte nicht geklärt werden.

Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (03.11.2022) gegen 14:00 Uhr erhielt eine 86-jährige aus Ludwigshafen einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Amtsgerichts in Stuttgart, welcher angab ein Verfahren gegen deren Sohn zu führen. Die 86-Jährige äußerte, keinen Sohn zu haben, woraufhin der unbekannte Anrufer auf Schwiegersohn korrigierte.

Als die Frau auch verneinte einen Schwiegersohn zu haben, legte der Anrufer auf. Bei dem genannten Anruf könnte es sich um eine Betrugsmasche handeln. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf.

Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Weitere wertvolle Tipps, wie Sie sich vor Betrug oder anderen Straftaten schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Zwei Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 03.11.2022 gegen 15:00 Uhr kam es an der Sternstraße, Kreuzung Saarbrücker Straße zu einem Unfall mit zwei verletzten Fußgängern. Ein 84 Jahre alter Autofahrer befuhr die Saarbrücker Straße und wollte nach links in die Sternstraße abbiegen.

Dabei übersah er die dortige grüne Fußgängerampel, sowie eine 90-jährige Fußgängerin und einen 91-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fußgänger schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Auf Grund erheblicher Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 84-Jährigen, wurde dessen Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

“Gut sehen! Sicher fahren!”: Auch wir kontrollieren am Montag beim bundesweiten Licht-Test 2022

Ludwigshafen (ots) – Unter dem Motto: “Gut sehen! Sicher fahren!”, findet ab Montagmorgen (07.11.2022) bis Dienstagmorgen der bundesweite Licht-Test 2022 statt. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich an dieser Aktion und wird vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Ziel der Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen durchführen.

Ziel der Aktion ist es, vor allem Autofahrende aber auch alle anderen Fahrzeugführende zu sensibilisieren, wie wichtig funktionierende Leuchten sind.

Insbesondere in der aktuell beginnenden “dunklen Jahreszeit” kann eine nicht funktionierende Fahrzeugbeleuchtung ursächlich für gefährliche Situationen oder auch Unfälle sein. Man gefährdet dadurch nicht nur sich, sondern auch andere. Auswertungen des Licht-Tests 2021 zeigen, dass bei ca. einem Drittel der kontrollierten Fahrzeuge Beleuchtungsmängel festgestellt werden konnten.

Deswegen, vor Fahrtantritt Licht prüfen!