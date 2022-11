Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Mutterstadt (ots) – Im Zeitraum vom 02.11.2022 (17:30 Uhr) bis 03.11.2022 (08:00 Uhr) wurde in der Ruchheimer Straße ein am Fahrbahnrand geparkter roter Audi vermutlich beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeugs auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.

Mehrere Schockanrufe im Dienstgebiet

Schifferstadt (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion kam es am gestrigen Mittag zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Die übliche Vorgehensweise bei Schockanrufe ist, dass sich die Betrüger am Telefon als Verwandte (u.a. Sohn, Tochter, Enkel, Amtspersonen) ausgeben und Notsituationen vortäuschen. Ziel der Betrüger ist es, an Wertgegenstände zu gelangen.

Bei den Anrufen am gestrigen Mittag gaben sich die Betrüger als Ärzte aus und gaukelten vor, dass angebliche Angehörige (Sohn bzw. Tochter) im Krankenhaus liegen und dringend medizinische Behandlungen benötigen. Da die Medikamente teuer seien, müssten die Angerufenen Geld hierfür bezahlen. Alle Senioren durchschauten die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Die Polizei rät: – Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. – Wenn Sie von angeblichen Ärzten kontaktiert werden, rufen Sie selbst im Krankenhaus an und lassen sich nicht durch die Betrüger verbinden. – Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. –

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heuchelheim (ots) – In der Zeit vom 03.11.2022, 09-20:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Haardtstraße in Heuchelheim aufzuhebeln. Der Versuch in das Haus einzubrechen misslang und an der Hauseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. – Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. – Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck. – Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. – Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.