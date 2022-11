Speyer: Die Polizei-Newsspeyerspeyer

Verletzte Fußgängerin

Speyer (ots) – Am 03.11.2022 gegen 12:10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw die Auestraße in Richtung Rhein. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes überquerte eine 70-jährige Frau die Straße. Beim Vorbeifahren streifte der Fahrzeugführer den Fuß der Dame. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und begab sich eigenständig zum Arzt.

Verkehrsunfall mit Flucht endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Speyer (ots) – Am 03.11.2022 gegen 09:15 Uhr teilten Zeugen mit, dass sie auf einem Parkplatz in der St.-German-Straße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Dort sei ein älterer Mann beim Einparken in eine Parklücke mit seinem Pkw an ein geparktes Fahrzeug gefahren.

Anschließend fuhr der Mann aus der Parklücke und suchte sich einen anderen Parkplatz. Bei der nächsten Parklücke fuhr er gegen einen dort befindlichen Pfosten. Ein Zeuge sprach den älteren Herrn auf die Unfälle an. Da der Verursacher selbst angeblich keine Schäden festgestellt hatte, fuhr er davon.

Der Zeuge informierte die Polizei. Nach der Unfallaufnahme wurde der 85-jährige Mann zu Hause aufgesucht. An seinem Fahrzeug stellten die Beamten korrespondierende Schäden fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2.800 Euro.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am 03.11.2022 gegen 08:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer in der Iggelheimer Straße einen 36-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle zeigte der Mann Drogen typische Auffallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.