Mainz (ots) – Zu einer Körperverletzung kam es gegen 16:30 Uhr am Münsterplatz. Hierbei wurde der 19-Jährige Geschädigte aus Mainz von einem 23-Jährigen angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer beleidigte zudem den Geschädigten mit homosexuell feindlichen Ausdrücken und betonte, dass er den 19-Jährigen nur auf Grund seiner sexuellen Orientierung geschlagen habe.

Der Geschädigte meldete den Vorfall der Polizei und lief seinem Angreifer bis zum Eintreffen der Polizeikräfte in Richtung Bahnhof hinterher. Der 23-Jährige konnte letztlich von der Bundespolizei kontrolliert werden. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Auto auf Backsteinen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Eine böse Überraschung erwartete einen Fahrzeughalter, als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Der 62-Jährige hatte das Firmenfahrzeug am vorherigen Tag gegen 13 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Gürtlerstraße abgestellt. Am Donnerstagmorgen waren an dem Fahrzeug jedoch keine Reifen mehr angebracht.

Ablenkung im Straßenverkehr unter die Lupe genommen

Mainz (ots) – Ein besonderes Augenmerk wurde durch Kräfte des Mainzer Altstadtreviers im Laufe des Donnerstagmittags auf die Ablenkung von Verkehrsteilnehmern gelegt. In einem Zeitraum von insgesamt etwa 3 Stunden wurden insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnte die erschreckende Zahl von 30 Verstößen gegen die Handynutzung festgestellt werden.

Auffällig hierbei war, dass lediglich 3 der 30 Nutzer tatsächlich telefoniert haben. Die überwiegende Zahl der Betroffenen nutzten ihr Handy, um darauf zu tippen. Während der Kontrolle wurden noch weitere Verstöße, wie beispielsweise nicht angelegte Sicherheitsgurte oder fehlende Warndreiecke geahndet. Die überwiegende Zahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig.

Ablenkung im Straßenverkehr stellt eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle dar. Wenn man seinen Blick von der Straße beispielsweise für 2 Sekunden abwendet, überbrückt bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Strecke von etwa 30 Metern. Innerhalb dieser Zeit können unvorhergesehene Gefahren vor Ihrem Fahrzeug auftauchen, auf welche Sie nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Also: Augen auf im Straßenverkehr!

Erste Ergebnisse der Ermittlungsgruppe nach Vorfällen während der Fußballerstligapartie Mainz 05 – 1. FC Köln

Mainz (ots) – Wie bereits berichtet kam es während der Fußballerstligapartie am 21.10.2022 zu verschiedenen strafrechtlich relevanten Vorfällen. Zur lückenlosen Aufklärung der Ereignisse, wurde bei der Polizeidirektion Mainz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Mainz ihre Arbeit aufgenommen hat.

Nach erster Auswertung der Videoüberwachung und ersten Zeugenaussagen, sind bislang 13 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Neben 3 Betrugsdelikten und zwei Sachbeschädigungen, wird zudem wegen Gefährlicher Körperverletzung in 5 Fällen, auch wegen des Abbrands von Pyrotechnik im Gästefanblock ermittelt.

Außerdem laufen Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Rettungssanitäter im Gästeblock. Wegen verschiedener Vorfälle im Heimblock wurde gegen mehr als 30 Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlicher Angriffe auf Polizeibeamte, Beleidung und Verstößen gegen das Vermummungsverbot eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hungriger Ladendieb

Ingelheim (ots) – Ein 61-Jähriger Mann aus Ingelheim hielt sich am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt auf. Als er sich zur Kasse begab, bezahlte er alle Artikel, die er in seinen Einkaufswagen gelegt hatte. Eine Mitarbeiterin hatte den Ingelheimer jedoch schon zuvor beobachtet, wie er sich Nachtisch in seinen Rucksack gepackt hatte.

Dort konnte während der Durchsuchung der hinzugerufenen Polizei noch mehrere Artikel aus Schokolade gefunden werden. Diese zeigte er an der Kasse nicht vor. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.