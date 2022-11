Tier bei Transport verloren

Kirn (ots) – Am 04.11.2022 gegen 07:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer in der Kallenfelser Straße in Kirn ein verletztes Schwein im Bereich der Fahrbahn. Zunächst wurde von Seiten der Polizei von einem Wildunfall ausgegangen. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch fest, dass es sich bei dem Tier um ein Hausschwein handelte.

Ein Verkehrsunfall konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Aufgrund seiner erheblichen Verletzungen musste das Schwein vor Ort von seinem Leid erlöst werden. Nachträglich meldete sich der Eigentümer bei der Polizei und gab an, das Tier auf dem Transport aus dem Anhänger verloren zu haben, wobei es sich offensichtlich die Verletzungen zuzog. Aufgrund dessen wurde ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren gegen den Tierhalter eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht – Hinweise erbeten

Kirn (ots) – Am 03.11.2022 im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr – 12:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse beim Halmer Weg ein geparkter Mercedes-Benz durch ein noch unbekanntes rotes Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Zeugenhinweise oder Beobachtungen bezüglich der Tat werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Panne in Baustelle verursacht langen Stau

A 61/Waldlaubersheim/Rheinböllen (ots) – Ein wegen einer Panne liegen gebliebener LKW sorgte am 04.11.2022 ab 05:18 Uhr für erhebliche Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Dabei befuhr ein LKW-Fahrer auf der A 61 in Richtung Koblenz fahrend im Baustellenbereich bei Rheinböllen den rechten Fahrstreifen. Dort blieb er dann in der abgeteilten Fahrspur der Baustelle liegen.

Dadurch war auch die Ausfahrt Rheinböllen komplett unpassierbar. Hierdurch kam es zu erheblichen Rückstauungen insbesondere auf der rechten Spur über eine Länge von ca. 12 Kilometern. Gegen 07:45 Uhr konnte das Pannenfahrzeug durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden.

Im Rückstau kam es dann in Höhe Waldlaubersheim gegen 07:40 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein PKW beim Fahrstreifenwechsel einen LKW übersah. Es blieb bei Sachschäden, verletzt wurde niemand. Hierdurch kam es zu erneuten Verkehrsbehinderungen. Ein zusätzlich in Höhe Stromberg auf der linken Spur liegengebliebener PKW konnte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf den Standstreifen geschoben werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim