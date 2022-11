Schlägereien am Donnerstag

Kaiserslautern (ots) – Eine Messerstecherei mit mehreren Beteiligten ist am Donnerstag 03.11.2022 aus der Altenwoogstraße gemeldet worden. Nach Zeugenangaben war es gegen 17 Uhr zwischen 2 Gruppen zu der Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Messerstecherei handelte. Ein Streit war in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen.

Ein 16-Jähriger erlitt dabei eine Wunde am Kopf und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die weiteren Beteiligten der Schlägerei waren geflüchtet.

3 Stunden später wurde die Polizei zu einer weiteren Schlägerei in der Vogelhammerstraße gerufen. Hier hatten mehrere Unbekannte auf einen 18- und einen 19-Jährigen eingeschlagen. Bevor die Streife eintraf, waren die Täter zunächst fußläufig die Straße entlang und dann in mehreren Autos geflüchtet. Aufgrund der Aussagen der Zeugen geht die Polizei derzeit davon aus, dass die beiden Schlägereien in Verbindung stehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Sechs Haftbefehle in nur einem Nachtdienst vollstreckt

Kaiserslautern-Hauptbahnhof (ots) – Gegen 21.00 Uhr am 03.11.2022 wurde ein 62-jähriger Mann durch die Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof (Hbf) kontrolliert. Hierbei konnte ein bestehender Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen Bedrohung und Körperverletzung festgestellt werden.

Um 00.30 Uhr des 04. November 2022 konnte ebenfalls im Hbf Kaiserslautern eine 62-jährige Deutsche festgestellt werden, gegen die 4 Haftbefehle zur Strafvollstreckung aufgrund von Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Erschleichen von Leistungen bestanden. Da sie die Zahlung der Geldstrafe von insgesamt 1.290 Euro nicht leisten konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 129 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verbracht.

Nur zweieinhalb Stunden später kontrollierten die Polizisten im Hbf Kaiserslautern einen 25-jährigen Spanier, der dort schlief. Hierbei wurde ein bestehender Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen festgestellt. Gegen Zahlung der Geldstrafe von 150 Euro konnte der Mann seinen Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Detektiv überwältigt rabiaten Dieb

Kaiserslautern (ots) – Mit einem rabiaten Dieb hatte es am Donnerstag ein Ladendetektiv zu tun. Zur Mittagszeit fiel der Verdächtige in einem Lebensmittelmarkt am Stiftsplatz auf. Der Mann steckte Waren in seine Stofftasche. Ohne die Sachen zu bezahlen, verließ er den Markt.

Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. Quer über den Stiftsplatz eilte er dem Dieb hinterher. Als er ihn zur Rede stellen wollte, schlug der Verdächtige nach dem Zeugen. Er traf ihn nicht. Stattdessen überwältigte der Detektiv den 38-Jährigen und übergab ihn einer alarmierten Polizeistreife.

Die Waren aus dem Lebensmittelmarkt musste der Mann zurückgeben. Er blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Diebe dringen in Fahrzeuge ein

Kaiserslautern (ots) – Am Kaiserbergring und in der Schoenstraße waren Autoknacker aktiv. Am Donnerstag wurden der Kripo 2 Fälle gemeldet, bei denen unbekannte Täter sich auch ungeklärte Weise Zugang zu Fahrzeugen verschafften.

Am Kaiserbergring drangen die Unbekannten in einen VW Bus ein, der neben einem Anwesen unter einem Carport abgestellt war. Nach Angaben des Halters war das Fahrzeug definitiv verschlossen. Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist unklar – es wurden keine Aufbruchspuren gefunden.

Nach Angaben des Bus-Besitzers fiel ihm am Mittwochnachmittag auf, dass aus dem Innenraum 50 Euro Bargeld, ein Fernglas, Kaugummi sowie der Fahrzeugschein verschwunden sind. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht, und auch die Tatzeit steht noch nicht fest.

Auf die Zeit am Donnerstagabend zwischen 19.40 Uhr und 22 Uhr lässt sich hingegen die zweite Tat eingrenzen. In diesem Fall drangen Unbekannte in der Schoenstraße in einen Ford Focus ein und durchwühlten ihn. Offenbar fanden die Täter aber nichts, was sie interessierte – nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wie die Unbekannten den Pkw öffneten, ist nicht geklärt. Die Halterin war sich sicher, den Wagen nach dem Abstellen verschlossen zu haben.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen werden von der Kripo gern unter Telefon 0631 369-2620 angenommen. |cri

Verdächtiges Straßengeschäft

Kaiserslautern (ots) – Zwei mutmaßliche Hehler und einen ihrer Kunden hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt gestellt. Den Polizeibeamten war das verdächtige “Geschäft” mitten auf der Fackelstraße gegen 15.40 Uhr aufgefallen, weshalb sie genauer hinschauten und das Männer-Trio beobachteten.

Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass sie “Zuschauer” haben, ergriffen sie die Flucht, während die beiden “Verkäufer” in Richtung Eisenbahnstraße davonrannten, wollte der “Käufer” durch die Riesenstraße flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Und auch die beiden anderen Männer wurden schließlich am Kolpingplatz gestellt.

Bei allen 3 Männern wurden hochwertige und/oder möglicherweise gefälschte Marken-Smartphones sowie entsprechende Bargeldbeträge gefunden. Sie wurden als Beweismaterial sichergestellt.

Die Handys werden nun auf ihre Echtheit überprüft. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf das Trio kommen entsprechende Strafanzeigen zu. |cri

Zechpreller zahlt geliefertes Essen nicht

Kaiserslautern (ots) – Wegen mehrfachen Zechbetrugs ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 24-Jährige steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen immer wieder Essen in örtlichen Lokalen bestellt und dieses über einen Lieferservice erhalten zu haben.

Gegenüber den jeweiligen Lieferanten behauptete er dann immer wieder, dass er kein Bargeld zu Hause habe und den Betrag in den nächsten Stunden über einen Online-Dienst bezahlen werde. Die Rechnungen wurden jedoch nicht beglichen, und der 24-Jährige reagierte auch nicht auf mehrere Aufforderungen der Gastwirte.

Aktuell liegen der Kripo zwei Anzeigen verschiedener Restaurants vor, die über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz erstattet wurden. Die gleiche Vorgehensweise wurde aber auch schon bei anderen Lokalen festgestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den mutmaßlichen Zechpreller kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Verdächtige Geldbuchungen

Kaiserslautern (ots) – Verdächtige Geldtransfers hat ein 81-Jähriger in den vergangenen Wochen auf seinem Konto feststellen müssen. Über seine Kreditkarte wurde unberechtigt Geld abgebucht, eine zunächst unverdächtige Summe: jedes Mal etwas mehr als 30 Euro.

Nach der dritten Buchung kam dem Mann die Sache dann doch seltsam vor. Er informierte seine Bank und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wer hinter den Buchungen steckt und wie die Täter an die Daten der Kreditkarte kamen, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. |erf

Fahrrad und Bier gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrrad und mehrere Kästen Bier haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Mozartstraße erbeutet. Unbekannte Täter waren hier zwischen Mittwoch 18 Uhr, und Donnerstag 9.15 Uhr, gewaltsam in eine Scheune eingedrungen.

Die Eigentümerin der Scheune meldete der Polizei, dass sie beim Öffnen des Tores am Donnerstagmorgen ein eingeworfenes Fenster entdeckte. Als sie daraufhin den Innenraum überprüfte, stellte die Frau fest, dass ihr Fahrrad der Marke Cube sowie insgesamt vier Kästen Bier verschwunden sind.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden, nimmt die Kripo jederzeit unter der Nummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Zweiter Einbruch in einer Woche

Kaiserslautern (ots) – Innerhalb weniger Tage ist eine Gaststätte in der Pariser Straße zum zweiten Mal zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1./2. November) verschafften sich die Täter erneut durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen. Und wie bereits beim Einbruch am vergangenen Wochenende hatten die Unbekannten auch diesmal die Darts-Automaten im Visier. Ihre Beute: 12 Euro Münzgeld.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr. Zeugen denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Wer hat die Poller umgefahren?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen einen Unfall in der Hohenecker Straße beobachtet haben. Dort hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwei Poller umgefahren. Die Pfosten wurden aus der Verankerung gerissen. Vermutlich ist der Verursacher beim Abbiegen auf den Gehweg gekommen und hat dabei die Poller beschädigt. Der Verantwortliche hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ist noch unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Tel: 0631/369-2250 zu melden. |elz

Polizeivizepräsident in den Ruhestand verabschiedet – Nachfolger ernannt

Kaiserslautern (ots) – Polizeipräsident Michael Denne hat zum Monatswechsel seinen Stellvertreter, Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi, in den Ruhestand verabschiedet und gleichzeitig dessen Nachfolger begrüßt. Polizeidirektor Christof Gastauer wird künftig die Leitung der Abteilung Polizeieinsatz und gleichzeitig die stellvertretende Leitung des Polizeipräsidiums Westpfalz übernehmen. Seinen bisherigen Posten als Leiter des Führungsstabs übernimmt Polizeidirektorin Carolin Henn.

von links: Michael Denne, Heiner Schmolzi, Christof Gastauer, Carolin Henn

Heiner Schmolzi übernahm am 1. April 2019 die Abteilung Polizeieinsatz in der Westpfalz und parallel die stellvertretende Leitung des Polizeipräsidiums. Der gebürtige Saarländer trat 1979 als Polizeiwachtmeister in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Heute kann Schmolzi auf mehr als 43 Jahre Berufserfahrung und zahlreiche Stationen innerhalb der Polizei zurückblicken. Nach der bestandenen Fachprüfung im Jahr 1983 verrichtete er seinen Dienst als Streifenpolizist in Maxdorf. Es schlossen sich die Zulassung zur damaligen Fachoberschule und dem Studium an der früheren Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) an. Im Februar 1990 führte ihn sein Weg zum damaligen Polizeipräsidium Kaiserslautern. Schmolzi schlug dort die Laufbahn in den Kriminaldienst der Polizei ein und übernahm schon bald die Leitung der Mordkommission. Nach dem Abschluss der Ausbildung für den höheren Polizeidienst leitete er drei Jahre lang die Kriminalinspektion Ludwigshafen am Rhein, ab 2000 dann die Kriminalinspektion Kaiserslautern. Es folgten Verwendungen beim Landeskriminalamt in Mainz, später als Leiter des Führungsstabs in Kaiserslautern und ab 2015 als Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern, bevor der heute 64-Jährige zum Polizeivizepräsident ernannt wurde. Denne würdigte seinen Vertreter: “Was dich bis heute auszeichnet, ist die dir gerade in besonders schwierigen Situationen innewohnende Ruhe und Gelassenheit, die es dir erlaubt hat, auch unter großem Druck bei schwierigen Anlässen den Überblick zu behalten, klar zu denken und maßgebliche und richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Du warst immer da, wenn es galt.”

Ab sofort übernimmt Christof Gastauer die Abteilung Polizeieinsatz und die stellvertretende Leitung der Polizeibehörde in der Westpfalz. Der heute 55-Jährige begann seine Ausbildung im Alter von 16 Jahren bei der Polizei in Hessen, bevor er 1995 zur Polizei Rheinland-Pfalz wechselte. Zunächst beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Rhein eingesetzt, führte ihn sein beruflicher Weg – über Stationen beim Ministerium des Innern und für Sport in Mainz sowie bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn – erstmals im Juli 2006 nach Kaiserslautern. Der gebürtige Saarländer übernahm im Juli 2007 die Leitung des Altstadtreviers. Nach einem Wechsel als Abteilungsleiter an den Fachbereich Polizei der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung übernahm Christof Gastauer 2014 die Leitung des Führungsstabes im Polizeipräsidium Westpfalz, um im Jahr 2016 wieder dem Ruf des Innenministeriums als Projektleiter zu folgen. In der Folge war Gastauer für die Qualifikation der rheinland-pfälzischen Polizeiführungskräfte an der Hochschule der Polizei verantwortlich und später als Leiter der Polizeidirektion Wittlich tätig, bevor er im März 2021 erneut die Leitung des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Westpfalz übernahm. „Ausgestattet mit beachtlichem Organisationstalent, strukturiert, fachkompetent, ein offenes Wort nicht scheuend und nie auf der Suche nach dem „bequemen Weg“, hast du in den unterschiedlichsten Funktions- und Verantwortungsebenen überzeugt. Auch in deiner neuen Funktion als Polizeivizepräsident freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir.“, so Michael Denne über seinen neuen Vertreter.

Mit Carolin Henn übernimmt eine gebürtige “Lautrerin” die Leitung des Führungsstabs bei der Polizei in der Westpfalz. Die 40-Jährige kehrt nun in ihr “Heimatpräsidium” zurück. Henn trat 2001 in den Dienst der Polizei. Sie war zunächst bei der Bereitschaftspolizei, später im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 eingesetzt. Es folgte der erfolgreiche Abschluss an der Deutschen Hochschule der Polizei und damit die Übernahme in die Laufbahn des höheren Polizeidienstes. Henn blickt auf Leitungsfunktionen beim Polizeipräsidium Rheinpfalz und zuletzt beim Innenministerium in Mainz zurück. Mit großer Freude begrüßte Polizeipräsident Michael Denne die Polizeidirektorin: “Im Einklang mit vielen Kolleginnen und Kollegen heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Christof Gastauer und ich sind sehr froh darüber, dass wir bei den Dingen, über die wir uns bisher schon austauschen konnten, einen großen Gleichklang festgestellt haben.” |erf