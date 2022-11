Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend 03.11.2022 leistete ein 30-jähriger marokkanischer Staatsbürger am Haltepunkt Mannheim-Arena Widerstand gegen Polizeibeamte von Bundes- und Landespolizei. Vorausgegangen war dem Sachverhalt ein Körperverletzungsdelikt im Zug durch den Tatverdächtigen.

Gegen 20:45 Uhr erhielt die Bundespolizei durch die Deutsche Bahn AG die Kenntnis über eine randalierende Person in der S 3 auf dem Weg von Mannheim Hauptbahnhof zum Haltepunkt Mannheim-Arena.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige kurz zuvor in der S-Bahn einer mit der Fahrgastbefragung beauftragten Person unvermittelt gegen das Schienbein trat. Der Geschädigte wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Tatverdächtige aggressiv und verweigerte eine Zusammenarbeit. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem Mann ein Platzverweis für den Haltepunkt Mannheim-Arena erteilt. Diesem kam der 30-jährige marokkanische Staatsbürger trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach.

Zur Durchsetzung der Anordnung sollte der Mann schließlich durch die Beamten vom Haltepunkt weggeführt werden. Der 30-Jährige leistete hierbei erheblichen Widerstand, indem er die Beamten bespuckte und durch Treten und Schlagen versuchte, sich aus deren Griffen zu lösen.

Letztlich brachten die Beamten den Tatverdächtigen zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den Angriffen wurde niemand verletzt und auch der Tatverdächtige selbst blieb unverletzt.

Da Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei dem 30-Jährigen vorlagen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutprobe entnommen. Der Mann verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam und wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser entscheidet über die Fortsetzung der Haft.

Den 30-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Restaurant

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Küchentrakt eines Restaurants in den H-Quadraten ein. Aus einem Tresor entwendeten der oder die Täter Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

Einbruch in Vereinsgaststätte

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13:30 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte in der Hermsheimer Straße ein. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Gebäude. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Gebäude gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/1743310 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Kollision im Kreuzungsbereich

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Im Stadtteil Neckarstadt-Ost kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen 08:30 Uhr fuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin von der Schafweide kommend in Richtung der Kobellstraße. Im Kreuzungsbereich zur Käfertaler Straße missachte die 37-Jährige den bisherigen Erkenntnissen nach offenbar die Vorfahrt eines 54-Jährigen, welcher mit seinem Pkw auf dieser in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den hierbei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es stellenweise zu Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs.

Einbruch in Wohnung

Mannheim-Neckarstadt/West (ots) – Am Donnerstag wurde gegen 20:30 Uhr ein Einbruch in der Untermühlaustraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen auf nicht bekannte Art und Weiße in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein und brachen anschließend gewaltsam eine der Wohnungsabschlusstüren auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Wohnung wurde von den eingesetzten Beamten versiegelt, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Eine Spurensicherung wird noch durchgeführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der

Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Mannheim (ots) – Bei einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft am frühen Freitagmorgen erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck. Der Wert der Beute lässt sich noch nicht näher beziffern.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, fuhren die Täter gegen 3.45 Uhr mit einem Auto in die Auslage des Juweliers in den P-Quadraten, entwendeten den Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung wurde sofort eingeleitet.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte bereits die Spurensicherung beschäftigt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.