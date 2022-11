Verkehrsunfall – Vorfahrt missachtet

Hockenheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Toyota Fahrer die Scheffelstraße in Richtung Holzweg/Hubertusstraße, als er im dortigen Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige nach links aus, prallte dort gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes.

Durch den Aufprall rollte das Auto weiter auf einen davor geparkten Ford. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Ladenburg (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:20 Uhr und Donnerstag, 13:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden VW in der Preysingstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Verursacher selbst oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050 zu melden.

Auffahrunfall mit verletzter Person

Bammental (ots) – Am Donnerstag ereignete sich in der Industriestraße ein Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Autofahrerin leichte Verletzungen zuzog. Gegen 19 Uhr war eine 40-jährige VW-Fahrerin in Richtung Reilsheim unterwegs, als sie offenbar in Höhe der Schubertstraße beabsichtigte, ihren Pkw zu wenden. Ein nachfolgender, 54-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW der 40-Jährigen auf.

Die 40-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro, wobei beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Neckargemünd kam es zu keinen wesentlichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

17-Jähriger auf Diebestour – Festnahme

Weinheim (ots) – Am Donnerstagabend fiel ein junger Mann in einer Pizzeria in der Grundelbachstraße auf, als dieser hinter den Tresen fasste und zwei Geldbeutel entwendete. Trotz Verfolgung des Ladenbesitzers gelang dem Täter zunächst die Flucht. Wenig später meldete ein weiterer Zeuge, dass eine unbekannte Person eine durchwühlte Handtasche vor einer Haustür vor einem Wohnanwesen in der Erbsengasse abgelegt und im dortigen Hausflur sein “großes Geschäft” verrichtet haben soll.

Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Täter wurden die Beamtinnen und Beamten gegen 22:30 Uhr schließlich auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Lindenstraße aufmerksam.

Wie sich im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, handelte es sich hierbei um den Ladenbesitzer der vorgenannten Pizzeria, welcher auf den Geldbeuteldieb gestoßen war. Der Pizzeriabetreiber hatte kurz vor dem Streit beobachtet, wie der Verdächtige Gegenstände in einem Gebüsch deponiert hatte.

Dort stellten die Einsatzkräfte wenig später einen Geldbeutel und Inventar aus der sichergestellten Handtasche der Erbsengasse sicher. Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Handtasche zuvor aus einem geparkten Fahrzeug entwendet worden war. Der mit 1,2 Promille alkoholisierte 17-jährige Mann muss sich nun nicht nur wegen des “fäkalischen Vorfalls” im Wohnhaus in der Erbsengasse verantworten, sondern erwartet nun auch ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Gleich mehrere Unfälle durch Alkoholfahrt verursacht

Leimen (ots) – Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr verursachte ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug gleich mehrere Unfälle im Kreuzungsbereich der Ferdinand-Porsche-Straße/Ernst-Naujoks-Straße. Der Mann fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und touchierte einen kreuzenden Hyundai im Bereich des Fahrzeughecks.

Danach kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei PKWs, welche auf dem Betriebsgelände eines Autohändlers geparkt waren. Im weiteren Verlauf legte der Unfallfahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück in den Kreuzungsbereich, in welchem noch immer der verunfallte Hyundai stand und kollidierte erneut mit diesem. Die 64 Jahre alte Frau im Hyundai erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt jedoch mindestens im 5-stelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 54-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein Alkoholtest an der Unfallstelle ergab ein Ergebnis von 2,24 Promille. Gegen den Mann, welcher auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe und gleich seinen Führerschein abgeben musste, wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit ermittelt.

Tierische Ausbrecher entlang der BAB 6

Schwetzingen (ots) – Nicht schlecht gestaunt haben am Donnerstagmorgen gegen 09:40 Uhr die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Walldorf, die auf ihrer Streifenfahrt plötzlich ein Schaf am Fahrbahnrand der BAB 6 entdeckten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tier um einen Ausbrecher, der nur wenige Minuten zuvor einen Zaun heruntergedrückt und kurzerhand die Flucht in Richtung Hockenheim ergriffen hatte.

Das Schaf erkannte recht schnell, dass sein Vorhaben wenig erfolgversprechend war und ließ sich von den beiden Polizeibeamten wieder zurückführen. Als die Einsatzkräfte den Ausreißer wieder sicher über den Zaun gebracht hatten, nutzen jedoch zwei Geißböcke den Moment für sich.

Die beiden sprangen über den Zaun und versuchten ebenfalls ihr Glück. Nach einer kurzen Verfolgung konnten aber auch diese wieder eingefangen und unverletzt zurückgebracht werden. Der Landwirt wurde informiert und reparierte den Zaun. Verkehrsteilnehmer wurden durch die Ausreißer nicht gefährdet.

Unfallflucht mit knapp 1,8 Promille

Sinsheim (ots) – In der Nacht zu Dienstag, gegen 24 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Transporter die Würzburger Straße in Sinsheim-Eschelbach. Infolge des Genusses alkoholischer Getränke war er nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. Am Ortseingang Eschelbach, von Sinsheim kommend, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel, wobei die Ölwanne beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ortseingang von Angelbachtal blieb das Fahrzeug dann aufgrund des Ölmangels liegen. Die Polizeibeamten des Reviers Sinsheim konnten bei einer Atemalkoholüberprüfung einen Wert von knapp 1,8 Promille beim Fahrer feststellen. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn wurde von einer Spezialfirma vom Öl gereinigt. An der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

Unfallflucht

Weinheim (ots) – Nach einer Unfallflucht in der Händelstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Den bisherigen Erkenntnissen nach beschädigte am Donnerstag, zwischen 12-16:30 Uhr, ein offenbar vorbeifahrendes Fahrzeug einen geparkten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Eine Anwohnerin konnte den Zwischenfall beobachten und den Eigentümer des beschädigten Mazda verständigten. Hinweise zum Kennzeichen oder Fahrzeug des Unfallverursachers konnte sie jedoch keine nennen.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel.: 06201 / 10030 zu melden.