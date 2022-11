Kreis Karlsruhe

Kripo fahndet nach Überfall auf Hotel mit Überwachungsfotos

Bruchsal (ots) – Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht nun mit Hilfe von Überwachungsfotos nach einem bislang unbekannten Mann, welcher am Abend des 24. Oktobers 2022 unter Vorhalt einer Schusswaffe ein Hotel in Bruchsal überfiel und einen vierstelligen Geldbetrag erbeutete. Im Anschluss floh er und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter gegen 21.00 Uhr ein Hotel im Industriegebiet Am Mantel und gab an der Rezeption zunächst vor, ein Hotelgast mit einer Reservierung zu sein. Unvermittelt soll er dann mit seiner rechten Hand eine schwarze Pistole gezogen haben, welche er in seiner rechten Jackentasche mitführte. Derart eingeschüchtert übergaben die zwei anwesenden Angestellten dem Straftäter einen niedrigen 4-stelligen Geldbetrag, bevor dieser das Hotel wieder verließ. Bei der Tat wurde niemand körperlich verletzt.

Die Überfallopfer, eine 32-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, beschreiben den Täter als rund 25-35 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank, helle Hautfarbe mit dunklen Haaren und einem Bart. Während des Überfalls habe er eine dunkle Sportjacke, eine dunkle Hose, weiße Sportschuhe, eine dunkle “Schiebermütze” und einen blauen Mund-Nasen-Schutz getragen. Der Täter, welcher in akzentfreiem Deutsch sprach, wurde bei der Tatausführung noch von mindestens einem Hotelgast gesehen.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der angefügte Link enthält Bilder des Täters bei der Tatausführung.

https://fahndung.polizei-bw.de/?post_type=tracing&p=8010&preview=true

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer

Stutensee (ots) – Am Donnerstagmittag kollidierte ein Lkw mit einem Fahrradfahrer, welcher neben ihm in gleicher Richtung fuhr. Ein 59-Jähriger war gegen 11:25 Uhr mit seinem Gespann in der Carl-Peter-Straße in Richtung der Ortsmitte von Staffort unterwegs. Ein neben ihm radelnder, 46-jähriger Mann wurde von ihm offenbar übersehen und in der Folge touchiert.

Durch den Zusammenstoß kam der Velofahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Mehrere Einbrüche in Kircheneinrichtungen

Bretten (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in gleich mehrere Gebäude der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Bretten Diedelsheim ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr stellten Mitarbeiter des St. Stephanus Kindergarten fest, dass dort offensichtlich eingebrochen wurde. Die Täter verschafften sich wohl von der Rückseite Zutritt zum Gebäude und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Zudem drangen sie in die angeschlossene katholische Kirche gewaltsam ein und leerten die dort aufgestellten Opferstöcke.

Gegen 07:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, dass die Täter offenbar auch dort zugeschlagen haben. Pfarramt, Gemeindezentrum und Kirche wurden ebenso geöffnet und die darin befindlichen Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht.

Der genaue Wert der entwendeten Güter, aber auch der Schäden an den Gebäuden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden und bedarf weiterer Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/5046-0.

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Ettlingen (ots) – Leichte Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Ettlingen, als er mit einem Pkw kollidierte und zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer war gegen 17:20 Uhr auf der Hertzstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs. Vor dem Kreisverkehr Ecke Einsteinstraße wollte er die Hertzstraße überqueren.

Ein 27-jähriger Autofahrer übersah den Radler und es kam zur Kollision. Bei dem Aufprall stürzte der 53-Jährige zu Boden, wobei er glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der Bundesstraße 36 am Donnerstag gegen 17:20 Uhr ist die Polizei aktuell auf der Suche nach Zeugen. Eine 39-jährige Golf-Fahrerin war auf der B36 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Rheinstetten unterwegs.

Hinter ihr fuhr eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin, welche offenbar mehrfach dicht auffuhr und mit der Betätigung der Lichthupe drängelte. An der Kreuzung der Rheinaustraße überholte die Mercedes-Fahrerin plötzlich und scherte unmittelbar vor der Golf-Fahrerin ein.

Die Golf-Fahrerin wechselte in der Folge vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Die Mercedes-Fahrerin wechselte ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen und bremste so stark ab, dass die Golf-Fahrerin eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Nur knapp konnte eine Kollision verhindert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe

Bandendiebstahl in der S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Donnerstagabend (3. November) haben zwei algerische und ein marokkanischer Staatsbürger gemeinschaftlich 2 Reisende in der S3 bestohlen. Die Tatverdächtigen nutzten hierbei einen Trick zur Ablenkung der Geschädigten. Gegen 20:45 Uhr befanden sich die 16-, 18-, und 24-jährigen Tatverdächtigen in der S3 auf dem Weg von Heidelberg nach Karlsruhe. Hierbei lenkten sie zwei Reisende ab, indem sie diesen alkoholische Getränke anboten.

Unvermittelt umarmte einer der Tatverdächtigen die Geschädigten und griff hierbei in deren mitgeführte Taschen und Hosentaschen. Ein Geschädigter bemerkte die dreiste Masche und konnte sein Smartphone durch Zuhalten der Hosentasche sichern.

Ein weiterer Geschädigter bemerkte den Diebstahl einer Monatskarte und eines Dokumentes erst beim Halt am Karlsruher Hauptbahnhof. Die Reisenden verfolgten die 3 Tatverdächtigen und konnten das Diebesgut teilweise zerstört wiederfinden. Hier alarmierten sie die Bundespolizei.

Die Beamten trafen alle beteiligten Personen vor Ort an. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bandendiebstahls, versuchtem Diebstahl sowie Sachbeschädigung.

Die Bundespolizei rät in diesem Zusammenhang dazu, Wertgegenstände immer körpernah, am besten unter der Oberbekleidung zu tragen. Bei auffälligem Verhalten von Personen, die sich in Gruppen bewegen und zeitgleich in persönliche Distanzbereiche eindringen, wird zur besonderen Achtsamkeit geraten.

Tätergruppierungen agieren häufig arbeitsteilig und lenken ihre Opfer vor der eigentlichen Tatbegehung mittels verschiedener Tricks ab. Nähere Informationen, um sich vor Diebstählen zu schützen, finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mutmaßlicher Drogendealer wird nach Drogenfund dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Die Kriminalinspektion 4 des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat am Donnerstag nach Ermittlungen einen 37-jährigen Drogendealer festgenommen, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt wird. Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Tatverdächtige in einem Cafe in der Kaiserpassage in Karlsruhe angestellt und soll hier in zurückliegender Zeit illegale Betäubungsmittel unter anderem an Minderjährige veräußert haben.

Bei durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstagmorgen wurden in dem Cafe rund 650 Gramm Amphetamingemisch, 100 Gramm Marihuana, zwei Luftdruckgewehre und zwei Samurai-Schwerter aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Ermittler in der Wohnung des 37-Jährigen Kleinmengen von Drogen. Der Festgenommene ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Rettungswagen nach Ausweichmanöver beschädigt

Karlsruhe (ots) – Gegen 09:40 Uhr kam es an der Kreuzung Am Einkaufszentrum / Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem mit Sondersignalen fahrenden Rettungswagen. Die Rettungskräfte befanden sich gerade im Einsatz, als sie auf einen im Kreuzungsbereich stehenden silbergrauen Opel zufuhren.

Als der RTW den Pkw überholen wollte, fuhr der unbekannte Opelfahrer offenbar los. Um nicht mit dem Pkw zu kollidieren wich der Rettungswagenfahrer auf den Gehweg aus und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Nachdem die Besatzung nach dem entstandenen Schaden schauen wollte, hatte sich der Opelfahrer bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei sucht nun den noch unbekannten Fahrzeugführer des silbergrauen Opel Kombi. Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253-80260 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer gefährdete mehrere Personen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 02.30 Uhr befuhr ein alkoholisierter 25-jähriger Mann mit seinem BMW die Waldstraße und gefährdete hierbei vermutlich mehrere Passanten. Der BMW-Fahrer war zuvor in einer in der Waldstraße gelegenen Lokalität, setzte sich ans Steuer und beschleunigte den BMW rasant auf der Waldstraße entgegen der Einbahnstraße in südliche Richtung.

Am Ende der Waldstraße konnte er seine Fahrt aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht fortsetzen und wendete sein Fahrzeug. Er beschleunigte wiederum rasant und fuhr in nördlicher Richtung davon. Hierbei fuhr er auch noch sehr schnell an einem in der Waldstraße eingesetzten Rettungswagen vorbei.

Zum Tatzeitpunkt waren auf der Waldstraße eine Vielzahl von Personen unterwegs, die teilweise vor dem heranfahrenden BMW zur Seite springen mussten. Kurze Zeit später fiel derselbe BMW noch an einer Tankstelle am Seehof in Ettlingen auf. Hier kam es wohl zu einem Streitgespräch mit weiteren Passanten. In der Folge beschleunigte der BMW wiederum sehr stark und die Passanten mussten zur Seite springen.

Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Streife kontrolliert werden. Hierbei wurde eine alkoholische Beeinflussung des 25 Jahre alten Fahrers festgestellt. Er musste eine Blutentnahme erdulden, der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige der verschiedenen Verkehrsstraftaten folgt.

Die Polizei bittet Zeugen aus der Waldstraße und auch von der Tankstelle in Ettlingen, insbesondere auch Fußgänger, die durch den 7er BMW gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Pkw kontra Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Ein 43-jähriger Porschefahrer übersah wohl beim Auffahren auf die Straße die von links kommende Straßenbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Bahnverkehr war für etwa 15 Minuten beeinträchtigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 EUR.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Alleinbeteiligt und unter erheblichem Alkoholeinfluss kollidierte am Donnerstagmittag ein PKW-Fahrer an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Mitte mit einer Straßenrandbebauung.

Gegen 11.50 Uhr fuhr der 41-jährige Kia-Fahrer von der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe-Mitte ab, um auf die Südtangente aufzufahren. Dabei prallte er gegen einen Fahrbahnteiler. Die Ursache dieses gefährlichen Fahrfehlers dürfte alkoholbedingt gewesen sein – wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Fahrer mit rund 2,4 Promille absolut fahruntüchtig. Er musste vom Rettungsdienst verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

An der Randbebauung entstand durch den Aufprall ein vierstelliger Sachschaden. Der PKW musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.