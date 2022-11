Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 21-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag 03.11.2022 gegen 13 Uhr, am Paradeplatz in Mannheim einen 22-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit befand sich der 21-Jährige zum Tatzeitpunkt, aufgrund einer psychischen Erkrankung, im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit.

Der 21-Jährige soll den Mann zunächst angesprochen und daraufhin unvermittelt auf den Oberschenkel des Mannes eingestochen haben. Er entfernte sich im Anschluss zu Fuß. Der schwer verletzte 22-jährige Geschädigte erlitt eine mehrere Zentimeter tiefe Stichverletzung, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, aufgrund von Hinweisen, im Bereich der Abendakademie angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte die vermutlich zuvor verwendete Tatwaffe. Dabei handelt es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von rund 15 cm.

Am Freitag 04.11.2022 wurde der 21-Jährige, dem Haft-und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ordnete der zuständige Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim die einstweilige Unterbringung des 21-Jährigen an. Anschließend wurde dieser in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim, der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern weiter an.