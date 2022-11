Südhessen

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn

Südhessen (ots) – Am Donnerstag (03.11.) haben Zivilkräfte umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer Zivilfahnder der Polizeipräsidien Koblenz, Rheinpfalz, Mainz und Südosthessen wurden insgesamt 94 Fahrzeuge gestoppt und 228 Personen überprüft.

Hierbei gingen den Beamten unter anderem drei per Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz. Ein auf der A 67 bei Lorsch kontrollierter 38 Jahre alter Beifahrer wurde wegen Diebstahls gesucht. Er konnte nach Entrichtung der geforderten Geldstrafe von rund 400 Euro die Fahrt ebenso fortsetzen, wie ein auf der A 6 bei Viernheim gestoppter 39 Jahre alter Autofahrer, der rund 300 Euro wegen Betrugs entrichten musste. Vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, wurde dagegen ein 45 Jahre alter Mann, den die Fahnder am Nachmittag auf der A 67 bei Einhausen stoppten. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Lampertheim wegen Körperverletzung vor.

Darüber hinaus leiteten die Polizisten in 22 Fällen Ermittlungsverfahren ein. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Waffengesetz, unerlaubten Aufenthalts in Deutschland, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs.

Darmstadt

Dieb in Arztpraxis

Darmstadt (ots) – In einer Arztpraxis in der Wilhelminenstraße, nahe der Kuppelkirche, hat ein noch unbekannter Dieb am Donnerstagmorgen (3.11.) Geld aus einer Geldbörse entwendet und damit die Flucht ergriffen. Gegen 9.30 Uhr hatte der Mann die Praxisräume betreten, dort den Aufenthaltsraum des Personals aufgesucht und sich die Beute geschnappt.

Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf eine Größe von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt wurde und von hagerer Statur war. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Hose sowie einen grauen Kapuzenpullover. Er hatte einen auffallend “schwankenden Gang” und wurde als “ungepflegt” wahrgenommen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit Fall des Diebstahls betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zu der beschriebenen Person entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Montag, den 31.10.2022 wurde in der Zeit zwischen 09:25 bis 09:45 Uhr in der Darmstädter Straße kurz vor der dortigen Zulassungsbehörde ein am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht stehendes Fahrzeug beschädigt.

Ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich in hellblauer Farbe, touchierte hierbei den linken vorderen Kotflügel sowie die dortige Stoßstange wodurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 650 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Ober-Ramstadt unter 06154-633017 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Autoaufbruch am Sommerdamm

Rüsselsheim (ots) – Ein “Am Sommerdamm” geparkter Opel geriet in der Nacht zum Freitag (04.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen aus dem Innenraum anschließend einen dort abgelegten Regenschirm mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Wohnmobil aufgebrochen – Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) – Ein in der Ringstraße geparktes Wohnmobil wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend (02.11.), 23.00 Uhr und der Nacht zum Freitag (04.11.) von Unbekannten aufgebrochen. Die Kriminellen durchwühlten Schränke und Fächer und ließen anschließend unter anderem das Autoradio und zwei Musikboxen mitgehen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Bensheim (ots) – Ein im Berliner Ring geparkter Audi, ein in der Schillerstraße abgestellter Mitsubishi sowie ein Volkswagen im Bereich Goethestraße/Heinrichstraße, gerieten in der Nacht zum Freitag (04.11.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen, teils durch das Einschlagen von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und ließen anschließend dort abgelegte Gegenstände wie Bekleidung, eine Dashcam oder auch eine Tasche und Bargeld mitgehen. Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen rund 800 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Einbruch in Betriebshof/Hoher Schaden

Viernheim (ots) – Der Betriebshof der Stadtwerke in der Industriestraße geriet in der Nacht zum Freitag (04.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein Tor Zugang auf das Gelände und erbeuteten dort anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Kupferkabel und hochwertige Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehrere zehntausend Euro. Die ungebetenen Besucher dürften ihre Beute vermutlich mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbrecher erbeuten Modeschmuck

Lautertal (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus “An der Walkmühle” in Elmshausen geriet am Donnerstag (03.11.), in der Zeit zwischen 18.10 und 21.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und ließen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand Modeschmuck mitgehen. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 1000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen