Friedberg: Die Polizei-News

Hund tot gebissen und Halterin verletzt – Polizei sucht Zeugen

Butzbach (ots) – In der Straße “Am Fauerbach” (Ortsteil Fauerbach) wurde am frühen Freitagmorgen der Hund einer Spaziergängerin von mehreren offenbar ausgebüxten Tieren (Hunden) angefallen und totgebissen. Die geschädigte Hundehalterin hatte noch versucht, Schlimmeres zu verhindern und war dabei selbst nicht unerheblich verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Noch am Morgen stellte das zuständige Ordnungsamt zusammen mit der Polizei auf einem Grundstück in der Nähe des Geschehensortes 4 Hunde sicher.

Die Polizei in Butzbach ermittelt nun, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06033/70430 zu melden.

Wer hatte den Vorfall am Freitagmorgen gegen 07 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben bezüglich Anzahl sowie Rasse der Tiere machen, die den Hund angegriffen und auch dessen Halterin verletzt hatten? Hatte es zuvor bereits weitere Vorkommnisse gegeben?

Bad Vilbel: Teilediebe unterwegs – Lenkräder, Navigationssysteme und Airbag aus BMW gestohlen

In der Martin-Luther-Straße machten sich Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (17.30 Uhr) und Freitagmorgen (7.15 Uhr) an einem blauen 3er BMW zu schaffen. Die Kriminellen verschafften unberechtigt Zugang zum Innenraum und bauten dessen Lenkrad aus.

Im Samlandweg traf es einen schwarzen BMW der 4er-Reihe. Hier wurde zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag eine Seitenscheibe eingeschlagen, um anschließend ebenfalls das Lenkrad zu entwenden.

In derselben Straße wurde zwischen 23.45 Uhr und 8.20 Uhr auch ein weißer 1er BMW in vergleichbarer Art und Weise angegangen. Stehlgut hier: ebenfalls das Lenkrad.

Ein blauer BMW 120 fiel Langfingern zwischen 18 Uhr und 9 Uhr im Pommernweg zum Opfer. Hier schlug man eine Seitenscheibe ein und baute das Lenkrad des Wagens aus.

Navi und Lenkrad-Airbag verschwanden zwischen 18 Uhr und 9 Uhr aus einem grauen X3 in der Albert-Schweizer-Straße. Wie sich die Täter hier Zugang zum Innenraum verschafften, steht aktuell nicht fest.

Auf 21.30 Uhr bis 9 Uhr können die Ermittler den Tatzeitraum derzeit eingrenzen, in jenem Teilediebe in der Jahnstraße aktiv gewesen zu sein scheinen.

Das Fehlen des Navigationsgerätes eines schwarzen BMW 320 stellte dessen Halter am Freitagmorgen fest. Um an die kostspielige Sonderausstattung zu gelangen, hatten Unbekannte kurzerhand ein Loch in die Karosserie geschnitten.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Glauburg: BMW touchiert und abgehauen

Zwischen 17.30-22.10 Uhr ist am Donnerstag 03.11.2022 in der Stockheimer Graingasse ein im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellter, silberfarbener 3er BMW beschädigt worden; offenbar durch einen anderen Verkehrsteilnehmer. Der Spurenlage nach zu urteilen touchierte ein anderes Fahrzeug den geparkten PKW beim Ein- oder Ausparken an der rechten Heckseite, wobei Schäden von etwa 4.000 Euro entstanden.

Ohne sich um deren Regulierung zu kümmern war der oder die Verursacher/in dann davongefahren. Nun ermittelt die Polizei in Büdingen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug unter Tel. 06042/96480.

Karben: Gerüst von Baustelle entwendet

(ots) – Zwischen Dienstagnachmittag 17 Uhr und Mittwochmorgen 09 Uhr haben Diebe von einer Baustelle in der Okarbener Untergasse ein dort aufgestelltes Baugerüst im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen.

Der Abtransport des Diebesguts muss mit hoher Wahrscheinlichkeit mittels eines mitgebrachten und beladungsfähigen Fahrzeuges von statten gegangen sein. Diesbezüglich ermittelt nun die die Polizei in Bad Vilbel und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Rosbach v.d.H. : Baumaschinen aus Neubau gestohlen

Baumaschinen im Wert von etwa 9.000 Euro stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (8 Uhr) und Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) aus einem noch unbewohnten Neubau in der Ober-Rosbacher “Rue de Saint-Germain-les-Corbeil” . Bei den Gerätschaften handelt es sich um einen Baustellensauger, sowie um eine Schleif- und eine Farbspritzmaschine. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Karben: In Gaststätte eingebrochen

(ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 03.11.2022 machten sich Einbrecher an einer Gaststätte im Günter-Reutzel-Weg zu schaffen. Zwischen 22.30-08 Uhr drangen sie in den Schankraum ein und entwendeten einen Tresor, die Trinkgeldkasse sowie mehrere Kellnergeldbörsen.

Außerdem brachen die Unbekannten mehrere Kabinentüren des dort ebenfalls untergebrachten Vereinsheimes auf. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: 58-Jährigen an Bushaltestelle zusammengeschlagen

(ots) – Am Donnerstag 03.11.2022 wurde gegen 13.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße ein 58-jähriger Mann aus Bad Vilbel zusammengeschlagen worden. Die beiden bislang unbekannten Täter flüchteten anschließend in einem schwarzen VW Golf, in welchem eine weitere Person unweit der Bushaltestelle wartete. Die Hintergründe des Geschehens sind aktuell unklar.

Täterbeschreibung:

Beide männlich, mit südländischem Teint, etwa 170-175 cm groß, ca. 30-35 Jahre.

Täter 1: dicklich (110-115kg), rundliches Gesicht, schwarzer Vollbart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift (Kapuze über den Kopf gezogen), blaue Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe.

Täter 2: stämmig (etwa 90kg), kurze braune Haare, glatt rasiert. Er trug er einen schwarzen Pullover, Bluejeans und helle Schuhe.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Echzell: Bargeld und Schmuck erbeutet

(ots) – Gewaltsam verschafften sich Einbrecher im Laufe des Donnerstags Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bingenheimer Waldstraße. Zwischen 13-19.20 Uhr gelangten sie durch ein Fenster in die Wohnräume, die sie dann durchsuchten und Schmuck sowie Bargeld im Wert von etwa 2.000 Euro mitnahmen.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Waldstraße aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter beobachten können? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

