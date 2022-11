Verletzte nach Auseinandersetzung in Linienbus

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Loreleiring, Donnerstag, 03.11.2022, 12:10 Uh (ots)-(jn) – In einem Wiesbadener Linienbus kam es am Donnerstagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, infolgedessen 3 Personen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Ersten Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge, hatte ein 44-jähriger Mann aus Mainz gemeinsam mit seiner 42-jährigen Begleiterin den Bus in der Carl-von-Linde-Straße bestiegen.

Während der Busfahrt sollen die beiden, sichtlich alkoholisiert, einen Streit mit einem 25-Jährigen aus Wiesbaden begonnen haben. Dieser Streit habe sich noch im Bus in eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, wobei die 22 Jahre alte, schwangere Begleitung des 25-Jährigen getreten und verletzt worden sein soll.

Als der 44-jährige Tatverdächtige an der Haltestelle “Loreleiring” ausstieg und flüchten wollte, wurde er von einem 26-jährigen Zeugen, der an der Bushaltestelle stand, nach wenigen Metern Verfolgung festgehalten und zu Boden gebracht. Im Verlauf der kurzen Verfolgung wurde zudem eine 41-jährige Frau umgestoßen, wobei sie zu Boden stürzte und sich verletzte.

Die 41-Jährige und die schwangere 22-Jährige mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Tatverdächtigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da auch er sich im Rahmen des Festhaltens verletzte, musste auch er einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden.

Mehrere Auseinandersetzungen unter Autofahrenden

Wiesbaden, 03.11.2022, 09.50 Uhr bis 10.35 Uhr (ots)-(pl) – Am Donnerstagvormittag kam es in Wiesbaden zu 3 Auseinandersetzungen zwischen Autofahrenden, bei denen beteiligte Personen verletzt worden sind. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 09.50 Uhr im Hinterhof eines Ärztehauses in der Biebricher Allee. Zwei 50 und 74 Jahre alte Männer waren aufgrund der Parksituation in einen Streit geraten.

Hierbei soll der 50-Jährige Drohungen ausgesprochen haben und im Gegenzug von seinem Kontrahenten mit dem Pkw touchiert worden sein. Etwa eine halbe Stunde später war vor einer Bäckerei in der Weiherstraße erneut eine Parksituation der Auslöser einer handfesten Auseinandersetzung.

In diesem Fall gerieten gegen 10.25 Uhr zwei 55-59 Jahre alte Frauen aneinander, was in einer wechselseitigen Körperverletzung mündete. In der Westendstraße eskalierte nur wenige Minuten später ein Streit zwischen Autofahrern. Zwei 44 und 51 Jahre alte Autofahrer waren dort gegen 10.35 Uhr aufgrund der vorangegangenen Fahrweise in eine Auseinandersetzung geraten, bei welcher auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Wegen der Vorfälle wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl auf Autohaus-Gelände

Wiesbaden, Schönbergstraße, bis Donnerstag, 03.11.2022

(jn) Gleich zweimal in zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben Diebe auf dem Gelände eines Wiesbadener Autohauses zugeschlagen und Beute im Wert von etwa 1.000 Euro gemacht. Zunächst entwendeten die Täter in der Nacht zum Mittwoch einen Wagenheber, der unter einem dort abgestellten Fahrzeug angebracht war.

In der folgenden Nacht betraten die Unbekannten das Firmengelände in der Schönbergstraße erneut und demontierten ein Komplettrad eines Volvo. Das Fahrzeug ließen sie auf einem Stein aufgebockt zurück.

Das 3. Polizeirevier ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Junge auf Tretroller-Fahrer verursacht schadensträchtigen Unfall

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Mittwoch, 02.11.2022, 12:45 Uhr

(jn)Ein ca. 10 Jahre alter Junge auf einem Tretroller hat am Mittwochmittag in Wiesbaden einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt und ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro entstanden ist. Von dem Kind fehlt bislang jede Spur.

Gegen 12:45 Uhr befuhr der Junge, den Angaben eines 45-jährigen Renault-Fahrers aus dem Landkreis Gütersloh zufolge, den Gehweg der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Richtung “Schöne Aussicht”. In der Kurve ca. 20 Meter vor der Straße “Schöne Aussicht” sei der Roller-Fahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Straße gefahren. Dadurch musste der nachfolgende 45-Jährige ausweichen, um eine Kollision mit dem Kind zu vermeiden, was dazu führte, dass er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Porsche kollidierte.

Dieser wurde wiederum gegen einen ebenfalls geparkten Audi geschoben. Während der Renault nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde, war der als 10 Jahre alte, blonde Junge mit blauer Jacke und dunkler Jeans beschriebene Junge schon längst verschwunden.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0.

Grauer BMW gestohlen

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 03.11.2022, 22.00 Uhr bis 04.11.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Freitag einen in der Tempelhofer Straße abgestellten 5er BMW gestohlen. An dem grauen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MZ-PD 333 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus

Wichtige Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Oestrich-Winkel, Hauptstraße, 03.11.2022, 13:40 Uhr (ots)-(mas) Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel am gestrigen Donnerstagmittag sucht die Polizei nach zwei wichtigen Zeugen. Wie der Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen bekannt wurde, befand sich ein bislang unbekannter Mann mit grauen Haaren und einer Arbeitshose über mehrere Minuten bei der später verstorbenen Fußgängerin.

Der Ersthelfer soll unter anderem auch mit der 42-Jährigen gesprochen haben. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe sich der Mann jedoch entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Weiterhin wird der Fahrer eines weißen Kastenwagens gesucht, welcher nach Zeugenangaben, zuvor im Einmündungsbereich rangierte um dem Bus den Abbiegevorgang zu ermöglichen.

Beide wichtigen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise auf die gesuchten Zeugen geben können oder Angaben zu dem Unfall machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter Tel: 06722/9112-0 zu melden.

Einbrecher in Walluf

Walluf, Riesengebirgsstraße, Kappellenstraße, 02.11.2022, 15:30 Uhr bis 03.11.2022, 13:40 Uhr, 02.11.2022, 15:30-19:15 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 13:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Riesengebirgsstraße in Walluf ein. Die noch unbekannten Täter verschafften sich im Tatzeitraum durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus der Geschädigten. Hier konnten sie beim Durchsuchen der Zimmer Wertsachen in einer Höhe von 1.500 EUR entwenden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 EUR.

Bei ihrer Flucht blieben die Täter unerkannt. In der Kappellenstraße hingegen blieben Einbrecher erfolglos, als sie am Mittwoch im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:15 Uhr versuchten, in einem dortigen Mehrfamilienhaus ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Auch hier entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 1.500 EUR. Die Täter konnten ebenfalls unerkannt flüchten. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

In Baucontainer eingebrochen

Walluf, In der Rehbach, 02.11.2022, 15:30 Uhr bis 03.11.2022, 07:30 Uhr (ots)-(mas) Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch 15:30 Uhr bis Donnerstag 07:30 Uhr in einen Baucontainer in der Straße “In der Rehbach” in Walluf ein und machten Beute.

Die noch unbekannten Täter begaben sich zu einem Container eines örtlichen Garten- und Landschaftsbaubetriebes und brachen die vorhanden Vorhängeschlösser auf. Im Inneren fanden die Täter diverses Werkzeug sowie Kraftstoffkanister vor und entwendeten diese. Bei der Tatausführung blieben die Täter unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise an die zuständigen Ermittler unter Tel: 06124/7078-0.

Unbekannte scheitern an Weinstand

Eltville, Lahrstraße, 02.11.2022, 14.00 Uhr bis 03.11.2022, 11:00 Uhr (ots)-(mas) Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in einen Weinstand in der Lahrstraße in Eltville einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, durch das Aufhebeln der vorhandenen Jalousien in den Innenbereich zu gelangen und flohen ohne Beute.

Durch die Manipulation entstand dem Standbetreiber ein Schaden von geschätzt 2.000 EUR. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.

Verletzte bei Unfall auf der L3037 bei Taunusstein

L3037, Taunustein, 03.11.2022, 18:00 Uhr (ots)-(mas) An der Einmündung L3037 / K703 bei Taunusstein kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten leicht verletzt wurden. Der 56-jährige Unfallverursacher aus Wiesbaden befuhr mit seinem Mercedes die K703 aus Taunusstein-Seitzenhahn kommend in Richtung L3037.

Der 76-jährige Geschädigte aus Allendorf befuhr die L3037 aus Wiesbaden kommend in Richtung Taunusstein. Im Einmündungsbereich der L3037 und der K703 missachtete der Mercedesfahrer die Vorfahrtsregelung und fuhr trotz seiner Wartepflicht auf die L3037 in Richtung Wiesbaden ein.

Folglich kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, bei der die Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie mussten für eine medizinische Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Aufmerksamer Zeuge – Unfallflucht geklärt

Bad Schwalbach (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der B54 zwischen der Abfahrt Seitzenhahn und Bleidenstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 48jährige Hohensteinerin befuhr mit ihrem Hyundai die Aarstraße aus Taunusstein kommend in Richtung Bad Schwalbach. Ein entgegenkommender PKW fuhr im Kurvenbereich zu weit links, sodass es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unvermittelt fort.

Ein dahinter fahrender Verkehrsteilnehmer bemerkte dies. Trotz mehrmaliger Lichthupe konnte der Vorausfahrende aber nicht zum Anhalten bewegt werden. Da der Zeuge einwandfrei das Kennzeichen ablesen konnte, wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung das flüchtige Fahrzeug und der Fahrzeugführer durch eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zeitnah aufgefunden. Gegen den 76-jährigen Fahrer aus Taunusstein wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. (mb)

Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Bad Schwalbach (ots) – Am Donnerstag 03.11.2022 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 56jähriger Wiesbadener mit seinem Mercedes die Kreisstraße 703 aus Richtung Seitzenhahn. An der Einmündung zur Landesstraße 3073 im Bereich “Taunus-Wunderland” wollte er in Richtung Hohe Wurzel/Wiesbaden einbiegen.

Hierbei übersah er einen aus Wiesbaden kommenden Suzuki Vitara eines 76jährigen Fahrers aus Wiesbaden. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Fahrer nicht lebensgefährlich verletzt, mussten jedoch in Krankenhäuser verbracht werden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten war die L3073 für fast zwei Stunden voll gesperrt.(mb)

