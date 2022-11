Korbach: Die Polizei-News

Vermisster Mann tot im Wald aufgefunden

Haina (ots) – Der seit Mittwoch 26.10.2022 vermisste 65-jährige Mann, wurde Donnerstagabend 03.11.2022 in einem Waldgebiet bei Haina tot aufgefunden. Nach dem 65-Jährigen hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Diese führten leider nicht zum Erfolg.

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr wurde der Vermisste durch einen aufmerksamen Bürger leblos an einer Böschung in einem Waldgebiet bei Haina aufgefunden. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Er wurde anschließend durch die Polizei als der vermisste Wolfgang R. identifiziert.

Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizei Korbach übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Einbrecher in Jagdhaus

Edertal-Bergheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Jagdhaus in der Wellener Straße ein. Die Täter zerstörten die Außenbeleuchtung, hebelten eine Außentür auf und konnten so in das Jagdhaus eindringen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Außerdem öffneten sie noch gewaltsam eine Gartenhütte.

Die Unbekannten entwendeten zwei Schlagbohrmaschinen der Marke Hilti. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Pedelec von Parkplatz gestohlen

Allendorf/Eder (ots) – Am Donnerstag 3.11.2022 zwischen 16.20-22.40 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Pedelec von einem Firmenparkplatz in der Viessmannstraße. Das Bike war mit einem Schloss gesichert, welches ebenfalls gestohlen wurde. Es handelt sich um ein rotes Pedelec der Marke Kreidler, Typ Las Vegas 6.0, im Wert von etwa 4.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg,

Tel. 06451-72030.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen