Gesuchter 42-Jähriger verhaftet

Kassel-Mitte (ots) – Bei einer Kontrolle durch die Stadtpolizei in der Jägerstraße ist in der Nacht zum Freitag 04.11.2022 ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden. Die Stadtpolizisten hatten den in Kassel wohnenden 42-Jährigen und drei weitere Männer gegen 05 Uhr kontrolliert und festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.

Der 42-Jährige, der für die Polizei kein Unbekannter ist, war im März vergangenen Jahres im Stadtteil Wesertor bei einem Ladendiebstahl erwischt und dafür später zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden. Aufgrund des vorliegenden Haftbefehls riefen die Stadtpolizisten eine Streife des Polizeirevier Mitte hinzu, die den 42-Jährigen später zur Verbüßung der viermonatigen Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt brachte.

Kontrolle in Innenstadt führt zum Fund von 100 Gramm Haschisch in Unterhose

Kassel-Mitte (ots) – Den richtigen Riecher hatte am Donnerstag 03.11.2022 eine Streife des Polizeireviers Mitte, als sie um 09 Uhr einen Mann in der Hedwigstraße in Kassel kontrollierte. Sofort merkten die Beamten, dass sich der 21-Jährige aus Naumburg bei der Personalienfeststellung auffällig nervös verhielt. Der Grund dafür offenbarte sich den Polizisten bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes, gegen die er sich zur Wehr setzte:

In der Hosentasche führte er ein griffbereites Messer mit sich. Bei der weiteren Durchsuchung nahmen die Beamten den verräterischen Geruch von Marihuana wahr und fanden schließlich knapp 100 Gramm Haschisch, die er in seiner Unterhose versteckt hatte.

Die Drogen beschlagnahmten die Polizisten und nahmen den Festgenommenen für die weiteren Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Scheibe zerstört – Bundespolizei sucht Zeugen

Grebenstein/Landkreis Kassel (ots) – Bislang Unbekannte zerstörten am Bahnhaltepunkt Grebenstein (Bahnstrecke Kassel-Warburg) eine Scheibe der Einhausung des Treppenaufgangs an Bahnsteig 3. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Bahnmitarbeiter stellten den Schaden letzten Mittwoch (2.11.) fest und erstatteten Strafanzeige bei der Bundespolizei. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

