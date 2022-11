Alleinunfall

Hohenroda (ots) – Am Donnerstag 03.11. gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines BMW aus Hohenroda die L 3172 von Heimboldshausen in Richtung Ransbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Fahrzeuge, die auf einem nahe liegenden Firmenparkplatz abgestellt waren, wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 27.100 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (03.11.) in das Büro einer Autowerkstatt in der Leipziger Straße ein. Die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Scheibe ein und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Hohenlohestraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.11.) beide amtlichen Kennzeichen FD – VK 185E von einem Citroen C-Zero. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor der Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Apotheke

Bad Salzschlirf. Eine Apotheke in der Lindenstraße wurde in der Nacht zu Freitag (04.11.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zugang und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl – Vollendetes Haustürgeschäft – Zeugen gesucht

Kennzeichendiebstahl

Angenrod (ots) – Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-XU 41 eines roten Fiat 170 stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (01.11.) und Donnerstag (03.11.). In der Tatzeit war das Auto auf einem Parkplatz in der Straße “Zwischen den Wegen” abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vollendetes Haustürgeschäft – Zeugen gesucht

Alsfeld (ots) – Ein Unbekannter gab sich am Donnerstagvormittag (03.11.) gegenüber einer Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße als Handwerker aus. Gegen 10.45 Uhr erklärte der Schwindler der Dame an der Haustür, dass er einen Reparaturauftrag für eine Abflussanlage im Keller des Hauses habe und bat sie, ihn dabei zu begleiten.

Die Frau glaubte dem Mann und begab sich mit ihm in den Keller des Gebäudes. Zeitgleich betraten weitere Täter über eine geöffnete Terrassentür die Räumlichkeiten einer Wohnung und stahlen Schmuck sowie eine braune Lederhandtasche im Gesamtwert von circa 300 Euro. Noch bevor die Dame den Diebstahl bemerkte, flüchteten alle Täter in unbekannte Richtung.

Einer der Männer kann als circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, mit auffällig schlanker Statur, kurzen, dunkelblonden Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans und eine blaue Softshelljacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots) – Am Donnerstag 03.11.2022 kam es in der Zeit von 13.50-22.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Alsfeld. Ein geparkter grauer Seat Ateco wurde in der Schellengasse beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihr Fahrzeug im genannten Zeitraum auf dem Gelände einer Tankstelle ab. Als sie zum ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich in Höhe von 2.000 Euro fest.

Nach aktuellen Stand der Ermittlungen, wurden die Beschädigungen durch ein anderes ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu Person oder Fahrzeug zu machen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen