Karlsruhe: Das Skandinavische Dorf ist wieder da vom 12. November 2022 – 27. Februar 2023

Karlsruhe. Nach erfolgreichem Umzug von Karlsruhe-Durlach nach Karlsruhe-Neureut starten wir in die

Wintersaison vom 12. November 2022 bis 26. Februar 2023 mit unserem Skandidorf. In der Umzugs

Phase sind ca. 600 Tonnen an Material auf 34 Sattelzügen bewegt worden. Jetzt dreht sich im

Skandidorf wieder alles ums Feiern und Genießen, dafür sorgen die Köche aus der Skandidorf

Kochakademie mit einer neuen Speisekarte. In unseren urigen Blockhaushütten aus Vollholz vereinen

wir nordische Gastlichkeit und badische Tradition unter einem Dach. Ein einmalig geschaffener

Sehnsuchtsort für urgemütliches Feiern mit Freunden, Kollegen in kleiner oder großer Runde, mit der

Familie oder nur zu zweit. Der neu geschaffene Glühweintreff vor dem Skandidorf lädt auch zum

Kurzweil ein.

Gleich zum Auftakt am 12.11.2022, der 50%-Knaller: Alle à la carte-Speisen auf der Speisekarte (nicht

auf Sonderangebote) zum halben Preis, da kommt Leben in die Bude. An Heilig Drei Könige (06.01. –

08.01.2023) gibt es unser „Skandinavisches Gold Buffet“ mit herzhaftem Elchgulasch und zartem

Rentiersteak. Das Raclette können Sie am 13.01. bis 15.01.2023 bei Kerzenschein und kuscheliger

Hüttenatmosphäre genießen. Das Fjord-Buffet gibt es am 21.01.2023 typisch skandinavischen

Spezialitäten: Fisch, Krebse und Wild aus den Flüssen und Meeren des Nordens frisch auf den Tisch.

Die Feuerzangenbowle mit korrespondierendem Menü genießen Sie am Donnerstag 26. Januar 2023

in gemütlicher Atmosphäre. Auch das Krabbenpuhlen gehört ins Programm der „Nordischen Woche“

im Februar (02.-05.02.2023). Und wer nicht weiß, wie er einen Hummer knackt, bekommt die

Anleitung gleich dazu. Die kulinarische Reise geht mit dem „Nordland Buffet“ am 18.02.2023 weiter

und am 25.02.2023 machen wir mit „Gaudi Harry“ unsere Abschluss Party. Sonntag den 26.02.2023

zum Saisonabschluss machen wir von 12:00 Uhr – 15:00 Uhr den „KehrAus“ alle Speisen und

Getränke ( so lang der Vorrat reicht) im a la carte zum halben Preis.

Musik liegt in der Luft

Skandi Party am 25. November 2022 bringt Gaudi Harry die Hütten zum Brodeln.

Im Januar heißt das Motto: Singen, Schunkeln, Abtanzen bis spät in die Nacht. Das erste MusikHighlight im neuen Jahr (12.01.) startet mit Wirtshausstimmung und den besten Volks- und

Lumpenliedern der Region. Dafür machen sich startklar: das legendäre Wasen-Trio und die

Wirtshaus-Giganten. Insider wissen jetzt schon: „Das wird ein zünftiger, unvergesslicher Abend!“

Auch Gaudi-Harry (27.01.) bringt die Festscheune mit den Songs von Helene Fischer & Co. zum

Brodeln.

„Billy + Tom“ (11.02.), haben handgemachten Rock und Pop der 80-er im Gepäck.

Abschluss Party am 25.02.2023 Gaudi Harry heizt noch mal richtig ein.

Hintergrund:

Zum 16. mal ist das skandinavische Dorf eine temporäre Erlebnisgastronomie, die sich von Jahr zu

Jahr neu erfindet. Seit 2006 macht das Dorf während der Winter-Saison Station an besonderen

Orten, wie in Rastatt, Bad Wimpfen, Reutlingen, Bad Herrenalb, Bretten, Karlsruhe-Grünwinkel oder

Durlach. Auf dem Messplatz in Karlsruhe ist das Skandidorf seit 2012 eine festverankerte Institution

und nach dem dritten Umzug und Wiederaufbau auf dem Messplatz nun am Ostring beheimatet. Ein

Kraftakt, der sich über 15 Wochen mit über 4.000 Arbeitsstunden hinzog. Der skandinavische Look

der urigen Holzhütten und der Festscheune bildet den gastlichen Rahmen. Spontane Laufkundschaft,

kleine und große Gruppen sowie Familien finden die optimale Location, um nach Herzenslust zünftig

zu feiern und nach skandinavisch-badischem Brauch ein gutes Essen zu genießen. Der Ideengeber,

Andreas Ludwig ist auch Festwirt beim „Metzgerwirt“ während der Karlsruher Frühjahrs- und

Herbstmess‘. Auch hier kann man mit Freunden, Verwandten und Kollegen kostbare Momente

erleben, die Live-Musik bekannter Bands und ein gutes Essen miteinschließen.

www.skandidorf.de

Öffnungszeiten Skandidorf:

Wintersaison: 12.11.2022 bis 27.02.2023

Nov/Dez: Mittwoch bis Sonntag

Jan/Feb: Donnerstag bis Sonntag 6. Januar 2023 „Heilige Drei Könige“

ab 11:00 Uhr

Mi/Do-Sa: ab 17 Uhr

Sonntag: ab 15 Uhr

Feiertag: ab 11 Uhr

Ruhetage: 24.12.2022 bis 05.01.2023

Weitere Infos unter www.skandidorf.de