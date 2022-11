Hoffenheim: „Nicht auf einen Schlagabtausch einlassen“

Sinsheim. Nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt geht es für die TSG am Freitagabend (19.15 Uhr) erneut vor heimischer Kulisse um Punkte. Das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai empfängt Tabellennachbar Bayer 04 Leverkusen im Dietmar-Hopp-Stadion. Die Begegnung wird live auf Eurosport und Magenta Sport übertragen, Tickets gibt es im Onlineshop.

Chef-Trainer Gabor Gallai über…

…das Remis gegen Frankfurt.

„Wir waren nach dem Unentschieden gegen Frankfurt durchaus positiv gestimmt, auch wenn wir am Ende sogar drei Punkte hätten mitnehmen können. Dennoch: Wir haben einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und hatten auch spielerisch über weite Strecken der Partie gute Ansätze. Dass wir mit zwei Treffern nochmal zurückgekommen sind, war entsprechend auch keineswegs unverdient. Wir haben uns einige Torchancen erspielt, am Ende hat sogar ein bisschen die Effektivität gefehlt. Einmal mehr haben wir eine gute Moral gezeigt und uns dieses Mal auch spielerisch sehr gut präsentiert. Die Gegentore fallen natürlich viel zu einfach. Das ist eine Sache, die wir schon seit Längerem beobachten und schon oft angesprochen haben. Wir kriegen es aber noch nicht hin, das abzustellen. Daran werden wir aber weiterhin arbeiten, um noch klarer in unseren Aktionen zu sein.“

…das Flutlichtspiel gegen Leverkusen.

„Mit drei Siegen und drei Niederlagen hat Leverkusen bisher eine ausgeglichene Bilanz, es ging bisher ein bisschen auf und ab. Anhand der Spielanlage und der Statik im Spiel sieht man, dass die Werkself-Frauen im Sommer einen neuen Trainer bekommen haben. Sie versuchen immer spielerische Lösungen zu finden und haben viele gute Einzelspielerinnen in ihren Reihen, die Qualitäten im Eins-gegen-Eins mitbringen. Aber auch über Kombinationsspiel kann Leverkusen immer gefährlich werden. Wir erwarten entsprechend einen spielstarken Gegner. Unser Ziel ist es, den Rhythmus der Partie zu bestimmen und uns so nicht auf einen offenen

Schlagabtausch einzulassen. So wollen wir Leverkusens Stärken nicht zur Geltung kommen lassen.“

…die personelle Situation.

„Luana Bühler hat aufgrund von muskulären Problemen bisher nur individuell trainiert, Linette Hofmann ist diese Woche bei der U20. Vanessa Diehm fällt weiterhin aus. Ansonsten sind alle Spielerinnen fit und einsatzbereit.“

Die bisherigen Duelle:

Die Bilanz gegen Bayer 04 Leverkusen ist aus Hoffenheimer Sicht positiv: Aus 22 Bundesliga-Duellen holte die TSG 16 Siege und verlor nur dreimal. Im August trafen die beiden Bundesligisten im Rahmen der Sommervorbereitung aufeinander, das Duell gewannen die Kraichgauerinnen mit 4:2 (1:0). In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga feierte die TSG zuletzt zehn Siege am Stück gegen die Werkself-Frauen. Schon im nächsten Pflichtspiel nach der anstehenden Länderspielpause treffen sich beide Teams erneut in Hoffenheim, dann jedoch zum Achtelfinale des DFB-Pokals.

Die Form des Gegners:

Tabellarisch gesehen handelt es sich bei der Begegnung zwischen der TSG und Leverkusen um ein Nachbarschaftsduell. Die TSG steht mit zehn Punkten derzeit auf Rang fünf, Leverkusen ist mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto Sechster. Nach sechs gespielten Partien haben die Werkself-Frauen sowohl dreimal gewonnen als auch dreimal verloren. Ihren höchsten Sieg feierte Leverkusen am vergangenen Spieltag beim 6:0 (2:0) gegen Essen, ein 1:6 (1:2) musste das Team von Cheftrainer Robert de Pauw dagegen gegen Wolfsburg einstecken. Die abgelaufene Spielzeit schlossen die Leverkusenerinnen auf dem siebten Platz im Ligamittelfeld ab.

